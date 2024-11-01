Презентация роботакси от Tesla, потеря Трампом $1,3 млрд собственного капитала и рекордная прибыль Национального банка Швейцарии. Новости мирового бизнеса за октябрь 2024 года

Источник материала: ProBusiness



Источник: Dominick Reuter/Reuters

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за октябрь 2024 года.

Роботакси от Tesla: будущее автономного транспорта представлено Илоном Маском

Новая эра автономного транспорта стала ближе с официальной презентацией долгожданного роботакси от Tesla, состоявшейся на выставке «Мы, роботы» в киностудии Warner Bros. Discovery в Калифорнии. Илон Маск продемонстрировал полностью самоуправляемое такси Cybercab, лишенное руля, педалей и традиционных зарядных кабелей, что делает его еще одним революционным шагом в развитии технологий автономного вождения. Для зарядки роботакси Tesla использует индуктивную систему: достаточно просто проехать через зарядное устройство. Подобный подход позволит Tesla повысить удобство и мобильность для пользователей, что значительно отличает ее от большинства существующих решений на рынке электромобилей.



Источник: inc.com

На презентации Илон Маск сообщил, что на данный момент у Tesla имеется порядка 20 прототипов киберкаба. Маск подчеркнул, что уже в 2024 году на дорогах Калифорнии и Техаса появятся автономные модели Tesla Model 3 и Model Y, которые смогут передвигаться без участия водителя. Что касается серийного производства Cybercab, его старт запланирован на 2027 год, при этом стоимость для покупателей, по предварительным данным, будет составлять менее $ 30 000.

Tesla планирует установить цену поездки на роботакси на уровне $ 0,20 за одну милю (около 1,6 км), что примерно в пять раз дешевле, чем проезд на городском автобусе. Более того, компания обещает, что вызванное роботакси будет доступно пользователю столько, сколько потребуется — от короткой поездки до использования на целый день. Tesla подчеркнула, что не будет взимать плату за использование водителя, так как вся система управления осуществляется программным обеспечением с использованием только камер.

Основатель TikTok — самый богатый человек в Китае

В 2024 году Китай обрел нового самого богатого человека — 41-летнего Чжана Имина, предпринимателя и сооснователя компании ByteDance, которая владеет популярным приложением TikTok. В свежем рейтинге Hurun China Rich List состояние Чжана оценено в $ 49,3 млрд, что позволило ему занять первую строчку среди богатейших людей Китая.



Источник: forbes.kz

TikTok, ставший мировой сенсацией и одновременно объектом споров, стал главным источником роста ByteDance, которая в последние годы демонстрировала стабильный рост. По данным Hurun, доход компании вырос на 30% за последний год и составил около $ 110 млрд. Этот результат отразил успех ByteDance не только в Китае, но и на международной арене, так как приложение TikTok продолжает привлекать сотни миллионов пользователей по всему миру. Помимо TikTok, у компании есть множество других популярных приложений, таких как Douyin, китайский аналог TikTok, и новостная платформа Toutiao. ByteDance стала примером стремительно развивающегося бизнеса, который преодолел конкуренцию и вышел на мировой рынок, оставив позади многих соперников.

Несмотря на внушительные успехи, ByteDance сталкивается с трудностями, включая вопросы регулирования, как в Китае, так и за его пределами. Популярность TikTok вызвала обеспокоенность у властей некоторых стран по поводу безопасности данных, что привело к ужесточению правил в ряде государств. Тем не менее, компания и ее основатель продолжают сохранять оптимизм относительно будущего.

Страны-лидеры по числу миллионеров к 2028 году

Согласно исследованию Института Адама Смита, к 2028 году больше всего доля миллионеров увеличится в трех странах — Турции, России и Швеции.



Источник: pixabay.com

Турция продемонстрирует наибольший рост: доля миллионеров в стране увеличится на 34%. В условиях высокой инфляции, составляющей 72% (по данным CNBC), экономическая ситуация в Турции остается сложной, однако стоимость активов, таких как недвижимость, резко возросла, способствуя накоплению богатства.

После Турции значительный прирост числа миллионеров к 2028 году ожидается в России и Швеции. Инвестиции в российские и шведские активы, рост рынка недвижимости и возрастание стоимости финансовых инструментов позволят этим странам удерживать высокие позиции в рейтинге. Экономическая ситуация и изменения в налоговом регулировании играют здесь решающую роль.

В Великобритании же, например, прогнозируется потеря 20% миллионеров к 2028 году, в Нидерландах — 5%. Эксперты Института Адама Смита связывают это с высокими налогами, замороженными порогами налога на наследство, возможным увеличением налога на прирост капитала и отменой режима non-dom, а также с культурой, настроенной враждебно к крупному капиталу. Эти факторы вынуждают состоятельных людей покидать страну․

Согласно отчету, в США ожидается прирост числа миллионеров на 12%, а в Китае — на 8%, что весьма скромно по сравнению с другими странами. Германия и Франция также будут расти в умеренных темпах, показывая прирост в 15% и 14% соответственно. Греция, с прогнозируемым ростом всего в 2%, займет одно из последних мест, уступая только Великобритании, Нидерландам, Саудовской Аравии (-3%) и ОАЭ (1%).

Трамп потерял $ 1,3 млрд собственного капитала после резкого падения акций Trump Media

Акции компании Trump Media & Technology Group испытали резкий спад после значительного роста за последние пять недель. Цена акций компании упала на 22,3%, что стало самым значительным однодневным снижением с момента выхода на биржу в марте. До этого пиковое снижение достигало 21,5% 1 апреля.



Источник:eu.usatoday.com

После закрытия торгов стоимость акций составила более $ 51, что давало оценку доли Дональда Трампа в компании примерно в $ 5,9 млрд. Однако уже к концу торгов эта сумма снизилась до $ 4,6 млрд, что означало потерю около $ 1,3 млрд за день. Столь стремительное падение цен вызвало многочисленные вопросы среди инвесторов, так как не произошло никаких корпоративных событий, которые могли бы стать катализатором таких изменений.

Резкий спад был воспринят как показатель не только неустойчивости компании, но и вероятных ожиданий трейдеров от предстоящих выборов, на которых Трамп планирует участвовать. Значительный рост акций за сентябрь также был связан с ожиданиями Уолл-стрит на возможную победу Трампа на выборах в 2024 году. По данным рынка, с 23 сентября до закрытия торгов стоимость акций Trump Media выросла почти в четыре раза. Некоторые трейдеры объясняют текущую ситуацию техническими факторами и так называемой «потерей импульса» для акций Trump Media, которые стали «мемными». Это значит, что их стоимость была сильно подвержена колебаниям не на основе фундаментальных показателей, а из-за рыночного ажиотажа и реакции спекулянтов.

Акции Trump Media, подобно многим мемным акциям, характеризуются высокой волатильностью. Для них резкие скачки и падения стоимости случаются даже без значительных корпоративных новостей. До последнего времени стоимость акций росла, подогревая надежды на будущий успех. В итоге на днях рыночная стоимость компании достигла $ 10,3 млрд — больше, чем оценка платформы X (ранее Twitter), принадлежащей Илону Маску.

Национальный банк Швейцарии зафиксировал рекордную прибыль благодаря росту стоимости золота

Национальный банк Швейцарии (SNB) объявил о прибыли в размере Fr 5,67 млрд (швейцарских франков) за третий квартал, достигнутой во многом благодаря росту стоимости золота. Поддержку прибыли оказало увеличение цен на драгоценный металл, что стало реакцией на глобальные политические риски и неопределенность вокруг предстоящих выборов в США.



Источник: reuters.com

Прибыль SNB от золотых запасов в третьем квартале составила Fr 4,41 млрд. Это стало возможным благодаря высокой оценке его резервов, которые составляют 1040 тонн золота. Золото, традиционно рассматриваемое как актив-убежище в период нестабильности, подорожало на фоне опасений по поводу нарастающего государственного долга и политической неопределенности в США. В текущем году драгоценный металл демонстрирует рост более чем на 31%, обновляя ценовые рекорды, что также связано с недавним снижением процентной ставки Федеральной резервной системы США и спросом на безопасные активы.

SNB также извлек значительную прибыль из своих обширных валютных резервов, которые превышают Fr 700 млрд. За третий квартал эти активы принесли банку доход в размере Fr 3,08 млрд. Главным драйвером роста стала положительная динамика на фондовых рынках. Спрос на акции таких ведущих компаний, как Apple и производитель микросхем Nvidia, обеспечил рост стоимости портфеля банка, поскольку инвесторы проявляют интерес к технологическому сектору.