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Умер белорусский поэт и композитор, автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер поэт и композитор из Беларуси, автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Ему было 87 лет. Об этом рассказала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

Причина смерти поэта-песенника не названа. За всю карьеру он написал свыше 300 песен для российских и белорусских исполнителей. Жуков являлся одним из самых известных эстрадных авторов из Беларуси на постсоветском пространстве. Композитор был автором таких хитов, как «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Любовь уходит не прощаясь», «Не гаснут костры», «Ах, эта ночь!», «Тройка», «Птицы», «Я сегодня жить хочу», «Где этот остров?», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо».

Жуков работал с Александром Буйновым, Львом Лещенко, Ларисой Долиной, Александром Солодухой, Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем, также с вокально-инструментальными ансамблями «Синяя птица», «Веселые ребята» и «Поющие гитары». Кроме того, он запомнился благодаря гимнам музыкальных фестивалей «Славянский базар», «Золотой шлягер» и конкурса «Телевершина», пишет БЕЛТА.

Ранее умер заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Олег Елисеенков. Ему было 66 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Беларуси.



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За всю карьеру он написал свыше 300 песен для российских и белорусских исполнителей.
 
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