Умер белорусский поэт и композитор, автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер поэт и композитор из Беларуси, автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Ему было 87 лет. Об этом рассказала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

Причина смерти поэта-песенника не названа. За всю карьеру он написал свыше 300 песен для российских и белорусских исполнителей. Жуков являлся одним из самых известных эстрадных авторов из Беларуси на постсоветском пространстве. Композитор был автором таких хитов, как «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Любовь уходит не прощаясь», «Не гаснут костры», «Ах, эта ночь!», «Тройка», «Птицы», «Я сегодня жить хочу», «Где этот остров?», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо».