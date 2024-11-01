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Умер белорусский поэт и композитор, автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Умер поэт и
Причина смерти поэта-песенника не названа. За всю карьеру он написал свыше 300 песен для российских и белорусских исполнителей. Жуков являлся одним из самых известных эстрадных авторов из Беларуси на постсоветском пространстве. Композитор был автором таких хитов, как «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Любовь уходит не прощаясь», «Не гаснут костры», «Ах, эта ночь!», «Тройка», «Птицы», «Я сегодня жить хочу», «Где этот остров?», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо».
Ранее умер заслуженный деятель искусств Республики Беларусь,
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За всю карьеру он написал свыше 300 песен для российских и белорусских исполнителей.
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