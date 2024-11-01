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Работу ОДКБ обсудили эксперты в рамках международной конференции в Минске
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Новый мировой порядок и архитектура безопасности на евразийском пространстве. Эксперты обсудили работу
По мнению участников, организация начинает играть все более весомую роль. К укреплению совместной безопасности подталкивает политика западных стран и формирование многополярного мира. Важнейшие угрозы, которым противостоит ОДКБ, это терроризм, нелегальная миграция и торговля наркотиками.
Минская международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 40 стран мира. В столицу Беларуси приехали представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители других международных организаций.
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По мнению участников, организация начинает играть все более весомую роль. К укреплению совместной безопасности подталкивает политика западных стран и...
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