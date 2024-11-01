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Работу ОДКБ обсудили эксперты в рамках международной конференции в Минске

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу ОДКБ обсудили эксперты в рамках международной конференции в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый мировой порядок и архитектура безопасности на евразийском пространстве. Эксперты обсудили работу ОДКБ. Они встретились на полях международной конференции в Минске, сообщает «МИР 24».

По мнению участников, организация начинает играть все более весомую роль. К укреплению совместной безопасности подталкивает политика западных стран и формирование многополярного мира. Важнейшие угрозы, которым противостоит ОДКБ, это терроризм, нелегальная миграция и торговля наркотиками.

«Самое главное – это все-таки повышение уровня поддержки, взаимной помощи и понимания проблем партнерами. Если это произойдет и если прежде всего, конечно, политические силы государств, входящих в ОДКБ, будут осознавать необходимость взаимной поддержки, я думаю, что все остальное в ОДКБ есть, во всяком случае, есть все инструменты, есть воинские контингенты, есть формы борьбы с различными вызовами и угрозами», – подчеркнул бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

«В этих условиях диалог крайне затруднен. Поэтому особенно важно то, что в Минске уже второй год функционирует эта площадка экспертного диалога, на которой можно обсуждать самые острые проблемы, здесь есть представители Запада, здесь есть представители стран БРИКС, есть представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии», – отметил директор национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Минская международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 40 стран мира. В столицу Беларуси приехали представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители других международных организаций.



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Теги: Минск
 
 
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