Проект бюджета на 2025 год приняли в первом чтении белорусские парламентарии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о бюджете страны на будущий год . Доходы должны составить 45 миллиардов рублей, или больше триллиона российских, что на 8% больше оценки поступлений нынешнего года, передает «МИР 24».

Расходы будут иметь социальную направленность. Это зарплаты, пенсии, стипендии, пособия, а также деньги на выполнение государственных соцстандартов.

«Тот прогноз, который заложен при формировании бюджета, говорит о довольно-таки серьезных положительных тенденциях развития экономики в следующем году, которые позволят выполнить все наши социальные обязательства. К ним я прежде всего отнес бы продолжение формирования нашего семейного капитала», – отметил председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Республики Беларусь Василий Панасюк.

Доходы бюджета Фонда социальной защиты населения составят 32 миллиарда белорусских рублей.