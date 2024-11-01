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Проект бюджета на 2025 год приняли в первом чтении белорусские парламентарии
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о
Расходы будут иметь социальную направленность. Это зарплаты, пенсии, стипендии, пособия, а также деньги на выполнение государственных соцстандартов.
Доходы бюджета Фонда социальной защиты населения составят 32 миллиарда белорусских рублей.
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Расходы будут иметь социальную направленность. Это зарплаты, пенсии, стипендии, пособия.
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