МТБанк открыл phygital-офис в центре Минска. Что это за отделение и почему там нет касс?

Источник материала: ProBusiness





МТБанк представил новый phygital-офис — пространство, которое объединяет традиционные услуги и технологии для удобного банковского обслуживания. Вместо привычных касс в отделении установлены устройства самообслуживания, а инновационный подход дополняется интерактивными панелями с генеративным искусственным интеллектом. Клиенты могут решать финансовые вопросы самостоятельно, изучать и осваивать удаленные сервисы. При этом специалисты банка находятся рядом и в любой момент проконсультируют по задачам, связанным с услугами.





Новое флагманское отделение МТБанка открылось в центре Минска по адресу: проспект Победителей, 3. Основная задача этого офиса - помогать клиентам изучать удаленные сервисы банка и самостоятельно осваивать банковские услуги. Здесь доступен полный спектр услуг для физических лиц, включая премиальный сегмент. Одной из ключевых технологических особенностей офиса являются интерактивные панели с генеративным искусственным интеллектом, который отвечает на вопросы клиентов о банке. А вместо традиционных касс установлен электронный кассир, с помощью которого можно обменять валюту, провести транзакции с карточками и оплатить услуги.





Держатели ID-карт могут воспользоваться специальным ID-считывателем, что позволит быстро подтвердить личные данные в Межбанковской системе идентификации (МСИ) и получить доступ ко всем современным возможностям банка, включая выпуск платежных карт в приложении Moby. При необходимости всегда можно обратиться к специалистам, которые готовы помочь с выполнением любых финансовых операций.

Также в офисе установлены станции подзарядки телефонов, кофейня самообслуживания, Wi-Fi, организована игровая локация с интерактивным устройством для детей, что делает посещение отделения интересным и для юных клиентов. Статус pet friendly позволяет владельцам питомцев получать банковские услуги, не разлучаясь с животными.





«МТБанк не просто идет в ногу со временем, а задает тренды, которые делают жизнь комфортнее. Каждый клиент уникален: кому-то удобно решать вопросы дистанционно, а кто-то предпочитает личное общение. Наш phygital-офис объединяет лучшее из обоих подходов. Здесь технологии гармонично взаимодействуют с живым общением. Мы создаем удобные и эффективные решения — от финансовых консультаций до оплаты услуг, — чтобы все можно было сделать легко и быстро. МТБанк — это надежность и стремление к простоте и комфорту. Мы уверены, что фиджитал-офис станет важным шагом в развитии сети МТБанка, позволяя быть ближе к клиентам и быстрее реагировать на их запросы. Это не просто современное пространство — это новый уровень сервиса», — подчеркнул Председатель Правления МТБанка Дмитрий Шидлович.





Перед официальным запуском отделение работало в тестовом режиме. На церемонию открытия был приглашен первый клиент, который посетил офис во время пробного периода. В знак благодарности ему вручили памятный подарок

Кроме того, к открытию флагманского отделения МТБанк подготовил необычный сюрприз — эксклюзивный трек, созданный из знакомых каждому клиенту звуков банка.