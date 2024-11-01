Бесплатный аудит кадровых и бухгалтерских процессов – спецпредложение от ООО «СМАР ЛИГАЛ»

Источник материала: ProBusiness

Компания ООО «СМАР ЛИГАЛ» предлагает уникальные условия для новых клиентов. Воспользуйтесь нашим спецпредложением:

1. Бесплатный аудит кадровых и бухгалтерских процессов

Мы проведем глубокий анализ вашей системы управления персоналом и бухгалтерского учета, выявим слабые места и предложим конкретные шаги для повышения эффективности. Аудит включает в себя проверку соответствия стандартам учета и действующим законодательным требованиям, а также рекомендации по автоматизации процессов для снижения затрат и ошибок.

2. Скидка 20% на первые три месяца обслуживания

Получите выгодные условия и оцените качество наших услуг без значительных вложений на старте. Вы сможете почувствовать разницу в уровне обслуживания, начиная с первых дней сотрудничества.



3. Персональный менеджер

За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который поможет быстро и эффективно решать любые вопросы, связанные с кадровым или бухгалтерским сопровождением. Вы получите постоянную поддержку и сможете оперативно получать решения даже в случае самых сложных ситуаций.

Преимущества для наших клиентов

Мы понимаем, что эффективное управление бизнесом требует надежных решений. Вот как наши услуги помогают вам сосредоточиться на развитии компании:

1. Экспертиза и эффективность

Мы — команда профессионалов с многолетним опытом в кадровом и бухгалтерском аутсорсинге. Наша автоматизированная система учета снижает вероятность ошибок, ускоряет рутинные процессы и упрощает взаимодействие с отчетностью. Мы используем современные технологии для анализа данных и своевременной отчетности перед государственными органами.

2. Индивидуальные решения для вашего бизнеса

Каждый наш клиент получает персонализированные услуги, разработанные с учетом специфики его бизнеса. Мы не предлагаем стандартных решений — наши рекомендации основаны на анализе именно ваших потребностей и бизнес-процессов. Это включает налоговую оптимизацию, кадровые стратегии и бизнес-консалтинг с учетом текущих рыночных тенденций.

3. Освобождение ресурсов и времени

Наши клиенты больше не тратят время на рутинные задачи, связанные с бухгалтерией и кадровым учетом. Это позволяет вам сосредоточиться на стратегическом планировании и развитии бизнеса, тогда как наши специалисты ведут учет и обеспечивают соблюдение всех нормативных требований. Мы предоставляем ежемесячные отчеты и уведомляем вас о любых изменениях в законодательстве, которые могут повлиять на ваш бизнес.

4. Надежная защита данных

Мы соблюдаем строгие стандарты безопасности и конфиденциальности. Вся информация хранится на защищенных серверах с ограниченным доступом, что исключает риски утечки данных. Мы также предоставляем консультации по вопросам защиты данных, чтобы ваши процессы соответствовали международным стандартам, включая GDPR.

1. Бухгалтерский аутсорсинг

Мы берем на себя ведение бухгалтерии вашей компании, включая обработку финансовой документации, подготовку финансовой отчетности, составление налоговых деклараций и соблюдение всех нормативов. Наши специалисты своевременно отслеживают изменения в законодательстве и гарантируют, что ваша бухгалтерия всегда ведется корректно и в соответствии с требованиями закона. В бухгалтерский аутсорсинг входит:

• Постановка бухгалтерского и налогового учета

• Расчет заработной платы

• Полный спектр бухгалтерского обслуживания от ведения документов до составления и подачи финансовой отчетности.

2. Кадровый и воинский учет

Мы предоставляем полное сопровождение кадрового делопроизводства и занимаемся ведением учета сотрудников, подлежащих воинскому учету, и подготовкой всех необходимых документов для государственных органов. Наши услуги по кадровому и воинскому учету включают:

• Анализ текущего состояния кадрового учета

• Восстановление кадрового учета

• Прием, увольнение работников, продление контрактов, изменение условий труда

• Оформление приказов по личному составу

• Оформление и ведение личных дел работников

• Консультации по применению трудового законодательства

• Подготовка данных и сдача кадровой отчетности

• Ведение воинского учета.

3. Налоговый консалтинг и учет

Мы предоставляем полные налоговые консультации, разработку и внедрение стратегий налоговой оптимизации, соответствующих законодательству, а также ведем учет налоговых обязательств вашей компании. Наши услуги включают:

• Налоговое консультирование и планирование

• Налоговый аудит

• Ведение налогового учета и подача деклараций.

4. Бизнес-консалтинг

Наши эксперты помогают выявить слабые места в бизнес-процессах, разработать решения для повышения эффективности и внедрить стратегии управления, адаптированные к вашему бизнесу. В рамках бизнес-консалтинга мы предлагаем:

• Прединвестиционный анализ (Due Diligence)

• Помощь стартапам

• Управленческий учет

• Финансовое планирование и контроль.