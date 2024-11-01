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Погода в СНГ: тепло и солнечно на юге Казахстана, предзимье пришло в Беларусь по расписанию

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тепло и солнечно на юге Казахстана, предзимье пришло в Беларусь по расписанию
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кыргызстане солнечно и без осадков, в Бишкеке воздух прогреется до плюс 17. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Снег, ветер и гололедица. Север Казахстана привыкает к ночным заморозкам. Природа там постепенно теряет яркие краски. Почти по всей стране ледяные дожди и туманы. А на юге республики потеплело до плюс 20. Причем солнце будет радовать до следующей недели, говорят синоптики.

Житель Алматинской дождался улучшения погоды, чтобы выпустить в дикую природу косулю. Дмитрий Токарев, гуляя в лесу, нашел ослабленное животное и не смог оставить в беде. Забрал домой и выходил: накормил, напоил и сообщил о своей находке в Национальный парк. Инспекторы и ветеринары подтвердили: животное здорово и может возвращаться в естественную среду.

Беларусь

Предзимье пришло в Беларусь точно по расписанию, пригнав с собой холодный атмосферный фронт. Погода резко поменялась. В пятницу 12 градусов тепла, но из-за порывистого ветра ощущается как плюс шесть. Дождя не будет, а ночью ожидаются заморозки.

Несмотря на это, заядлые грибники продолжают ходить в лес. В Пинском районе Брестской области заблудилась пенсионерка. На поиски вышли спасатели и волонтеры. Женщину нашли, медицинская помощь ей не понадобилась. МЧС напоминает: перед походом в лес нужно зарядить телефон, одеться ярко и сообщить близким примерный маршрут.



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Корреспонденты МИР 24 рассказали о погоде в городах и странах Содружества.
 
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