Погода в СНГ: тепло и солнечно на юге Казахстана, предзимье пришло в Беларусь по расписанию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Кыргызстане солнечно и без осадков, в Бишкеке воздух прогреется до плюс 17. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Снег, ветер и гололедица. Север Казахстана привыкает к ночным заморозкам. Природа там постепенно теряет яркие краски. Почти по всей стране ледяные дожди и туманы. А на юге республики потеплело до плюс 20. Причем солнце будет радовать до следующей недели, говорят синоптики.

Житель Алматинской дождался улучшения погоды, чтобы выпустить в дикую природу косулю. Дмитрий Токарев, гуляя в лесу, нашел ослабленное животное и не смог оставить в беде. Забрал домой и выходил: накормил, напоил и сообщил о своей находке в Национальный парк. Инспекторы и ветеринары подтвердили: животное здорово и может возвращаться в естественную среду.



Беларусь



Предзимье пришло в Беларусь точно по расписанию, пригнав с собой холодный атмосферный фронт. Погода резко поменялась. В пятницу 12 градусов тепла, но из-за порывистого ветра ощущается как плюс шесть. Дождя не будет, а ночью ожидаются заморозки.

Несмотря на это, заядлые грибники продолжают ходить в лес. В Пинском районе Брестской области заблудилась пенсионерка. На поиски вышли спасатели и волонтеры. Женщину нашли, медицинская помощь ей не понадобилась. МЧС напоминает: перед походом в лес нужно зарядить телефон, одеться ярко и сообщить близким примерный маршрут.