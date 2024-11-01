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Задачи детских психологов обсудили в Комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Проблемы защиты прав детей в странах Содружества Независимых Государств рассмотрели в Минске. Там прошло заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников объединения. За ним последуют конференции и семинары, они помогут улучшить
Для обмена опытом в этой сфере и создания общих подходов в странах Содружества работает специальная комиссия. Одна из актуальных задач – репатриация детей и их родителей из зон вооруженных конфликтов.
Беларусь с партнерами по объединению готова поделиться опытом работы с неблагополучными семьями.
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Запланированы конференции и семинары, которые помогут развить навыки специалистов по работе с детьми.
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