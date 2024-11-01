Задачи детских психологов обсудили в Комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проблемы защиты прав детей в странах Содружества Независимых Государств рассмотрели в Минске. Там прошло заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников объединения. За ним последуют конференции и семинары, они помогут улучшить навыки преподавателей и психологов , передает «МИР 24».

Для обмена опытом в этой сфере и создания общих подходов в странах Содружества работает специальная комиссия. Одна из актуальных задач – репатриация детей и их родителей из зон вооруженных конфликтов.

«Мы провели несколько гуманитарных миссий. В 2021 году первая миссия была, тогда были возвращены 75 детей. С 2023-го по 2024 год мы провели пять миссий. Мы решали вопросы комплексно, начиная от медицинского обследования, предоставления соответствующих документов, устройства на учебу и так далее», – рассказала уполномоченный по правам ребенка Республики Кыргызстан Асель Чынбаева.

Беларусь с партнерами по объединению готова поделиться опытом работы с неблагополучными семьями.