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Решетников: Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до 3 трлн рублей
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до трех триллионов рублей. Об этом рассказал министр экономического развития
Максим Решетников подчеркнул, что инвестпроекты укрепляют технологическую независимость Союзного государства. Реализуется больше 20 проектов. Для Беларуси это гарантированные рабочие места, а для России – регулярные поставки микроэлектроники, строительной техники, сельхозоборудования, продукции машиностроения.
Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что российский малый бизнес встраивается в цепочки поставок крупнейших белорусских производителей и замещает иностранные аналоги.
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Министр принял участие в совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Министерства экономики Беларуси.
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