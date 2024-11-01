Решетников: Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до 3 трлн рублей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до трех триллионов рублей. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Министерства экономики Беларуси, сообщает «МИР 24».

Максим Решетников подчеркнул, что инвестпроекты укрепляют технологическую независимость Союзного государства. Реализуется больше 20 проектов. Для Беларуси это гарантированные рабочие места, а для России – регулярные поставки микроэлектроники, строительной техники, сельхозоборудования, продукции машиностроения.

Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что российский малый бизнес встраивается в цепочки поставок крупнейших белорусских производителей и замещает иностранные аналоги.