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Решетников: Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до 3 трлн рублей

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решетников: Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до 3 трлн рублей
 Фото: МТРК «Мир»

Товарооборот между Минском и Москвой вырос почти до трех триллионов рублей. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Министерства экономики Беларуси, сообщает «МИР 24».

Максим Решетников подчеркнул, что инвестпроекты укрепляют технологическую независимость Союзного государства. Реализуется больше 20 проектов. Для Беларуси это гарантированные рабочие места, а для России – регулярные поставки микроэлектроники, строительной техники, сельхозоборудования, продукции машиностроения.

Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что российский малый бизнес встраивается в цепочки поставок крупнейших белорусских производителей и замещает иностранные аналоги.



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Министр принял участие в совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Министерства экономики Беларуси.
 
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