«Родители до сих пор не знают, что у меня бизнес». Девушка открыла премиальный салон красоты и теперь ищет инвестиции для развития

Источник материала: ProBusiness





Первый бизнес Анастасия открыла в 19 лет, в это же время у нее получилось привлечь первые инвестиции . На пике предпринимательница владела тремя бьюти-коворкингами, однако, продала их все и решила открыть премиальный салон красоты с фокусом на уход за волосами. Анастасия Жук, владелица салона красоты Asten , рассказала «Про бизнес» о своем пути в предпринимательстве, выгорании и планах.

«Коворкинги не приносили больших денег. Люди пришли, отработали, заплатили — и все»

— Я уже больше пяти лет в сфере красоты. Все началось с того, что открыла свой первый коворкинг почти в 19 лет. Я тогда была полна энтузиазма, все казалось таким интересным и новым. Вскоре я поняла, что одного мне мало. Через полгода появился второй коворкинг — уже на 100 кв.м. и на 12 рабочих мест, потом третий — на 8 мест. Постоянно что-то меняла, улучшала, что-то убирала, но со временем появилась усталость. Коворкинги не приносили больших денег. Люди пришли, отработали, заплатили — и все. Нет развития, нет роста, а мне всегда хотелось чего-то большего: салона, который бы специализировался на кератине и ботоксе для волос. Это моя страсть.





Идея открыть свой салон зрела давно. Я пробовала себя в разных сферах: работала на маркетплейсах, обучалась, но все равно возвращалась к работе с волосами. Это то, что действительно приносит мне удовольствие. Когда я решила, что пора воплощать мечту в реальность, начался новый этап. Искала подходящее помещение, занималась поиском инвестиций. Я прекрасно знала, как привлекать клиентов, разбиралась в том, как организовать работу, но юридические и финансовые вопросы оставались для меня «темным лесом». Тогда я нашла наставника, который помогает мне по сей день.

«Когда курс доллара вырос, аренда стала непосильной — и мастера начали уходить»

Коворкинги пришлось закрыть — морально выгорела, да и экономическая ситуация сыграла свою роль. Когда курс доллара вырос, аренда стала непосильной — и мастера начали уходить. Это был тяжелый период. Аренда была в долларах, и даже несмотря на то, что мы еще какое-то время держались, в конце концов я попала в кассовый разрыв. Пришлось закрываться, продавать мебель. Ремонт в коворкингах был неплохой, но я понимала, что это не то, что меня вдохновляет.





Были моменты, когда я пыталась уйти из этой сферы, пробовала себя в других проектах, но все равно возвращалась к волосам. Это мое. Даже когда все было сложно, я знала, что рано или поздно снова буду работать в этой области.

На пике один из моих коворкингов приносил около $ 3000 в месяц, но выручка не покрывала все расходы. Когда я решила открывать салон, вложила в него $ 43 тысячи — это были деньги на ремонт, оборудование, все необходимые системы. Пришлось решать много вопросов: например, я еще планирую установить вентиляционные системы для вытяжки, потому что процедуры с кератином сопровождаются резким запахом. Мастера и клиенты задыхаются без правильной вентиляции.





Что касается команды, я решила нанимать мастеров в штат. Моя цель — сделать премиальный салон с узкой специализацией. В Беларуси пока такого почти нет. Мы провели анализ рынка, и стало понятно, что в Минске этот сегмент еще не развит так, как в Москве или Петербурге. Это новый продукт для местного рынка, и у меня есть шанс занять эту нишу одной из первых. Анализ конкурентов я делала сама. Ходила по салонам как тайный покупатель, общалась с мастерами, владельцами. Смотрела, как работают премиальные салоны в России, разговаривала с их владельцами, чтобы понять, с какими трудностями они столкнулись. Это помогло мне выстроить план и избежать многих ошибок.

«Вот, девочка открыла свой бизнес — наверняка богатые родители помогли»

Конечно, не все было просто. Когда я только начинала, мне было 18−19 лет, и меня никто не воспринимал всерьез. Мастера, которые работали у меня, были старше на 10−15 лет, и им было сложно принять, что ими управляет такая молодая девушка. Позже мне рассказывали, что за моей спиной обсуждали: «Вот, девочка открыла свой бизнес — наверняка богатые родители помогли». Но это было далеко не так. Мои родители — обычные люди: папа работает в охране, а мама — педагог. По образованию, кстати, и я педагог, но всегда знала, что это не мое.





Родители долго не верили в мой бизнес. Говорили, что предпринимательство — это не для меня, что бизнесом могут заниматься только мужчины. Было нелегко, я не раз сомневалась в себе. Они до сих пор не знают, что я открыла свой салон. Для них я просто работаю мастером по волосам. Я планирую рассказать им, когда смогу показать им реальные успехи. Возможно, тогда они смогут принять мой выбор.

В бизнесе мне сильно помогает наставник. Мы знакомы давно, еще когда он только начинал свою карьеру. Сейчас он управляет сетью студий растяжки, и я видела его путь с нуля. Он помогает мне не только с бизнесом, но и морально. Когда я начинаю паниковать или сомневаться, он всегда знает, как привести меня в чувства и дать правильные советы. Например, недавно он предложил выложить пост в соцсетях для привлечения инвесторов, который мне сначала показался неудачным. Но я последовала его совету — и результат превзошел все ожидания. Наставник научил меня главному — дисциплине. Без нее никакие желания не смогут привести к успеху.

Кстати, Анастасия разместила свое объявление о поиске инвестиций и в новом сервисе «Про бизнес».





В сфере красоты важно быть не только мастером, но и грамотным управленцем. Сейчас я строю систему работы салона так, чтобы все функционировало автономно. Я уверена, что будущее за системным подходом — у меня будет директор, администраторы, и даже если у меня когда-то появится ребенок или я уеду в отпуск, работа не остановится.

Продвижение салона — это отдельная история. Один из самых эффективных способов привлечения клиентов — кросс-маркетинг. Мы сотрудничаем с другими премиальными брендами, например, ресторанами или студиями красоты. Недавно успешно провели кампанию с салоном лазерной депиляции: они направляли к нам своих клиентов на бесплатную диагностику волос, и 75% из них оставались нашими постоянными клиентами.



