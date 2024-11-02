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Создание Евразийской хартии многополярности обсудили на конференции по безопасности в Минске
02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сделать мир спокойным поможет только диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Он принял участие в дискуссиях на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает «МИР 24».
Акцент участники сделали на обеспечении экономической стабильности, противодействии санкциям и становлении многополярного мира. Об этом и необходимости создания Евразийской хартии многополярности говорил на открытии и президент Александр Лукашенко. Вместе политики, дипломаты и эксперты решали, какие принципы необходимо в нее заложить.
Конференция собрала более 600 участников из 40 стран мира. В ее рамках прошли рабочие сессии по разным аспектам безопасности. Следили за мероприятием полторы сотни журналистов.
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Политики, дипломаты и эксперты решали, какие принципы необходимо заложить в хартию.
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