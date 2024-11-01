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Генпрокуроры России и Беларуси возложили цветы к монументу Победы в Минске
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске генпрокуроры России и Беларуси
Перед этим прошло заседание Объединенной коллегии двух надзорных ведомств. На встрече генпрокуроры отметили высокий уровень взаимодействия.
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Перед этим прошло заседание Объединенной коллегии двух надзорных ведомств.
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