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Генпрокуроры России и Беларуси возложили цветы к монументу Победы в Минске

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генпрокуроры России и Беларуси возложили цветы к монументу Победы в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске генпрокуроры России и Беларуси Игорь Краснов и Андрей Швед возложили цветы к монументу Победы на одноименной площади, передает телеканал «МИР 24».

Перед этим прошло заседание Объединенной коллегии двух надзорных ведомств. На встрече генпрокуроры отметили высокий уровень взаимодействия.



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Теги: Минск
 
 
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Перед этим прошло заседание Объединенной коллегии двух надзорных ведомств.
 
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