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Беларусь нарастила экспорт торфа. Самые активные покупатели – Россия, Казахстан, Китай, Вьетнам и Монголия

02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нарастила экспорт торфа. Самые активные покупатели – Россия, Казахстан, Китай, Вьетнам и Монголия
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси закрывают сезон добычи торфа. Республика занимает лидирующие позиции в мире по его добыче. Растет и число населенных пунктов, где для отопления используют отечественные торфобрикеты. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Для Беларуси торф – национальное достояние. Ежегодно из болот добывают два миллиона тонн природного ресурса. Из них половину потребляет сама республика. Остальное отправляют на экспорт.

Логистические цепочки теперь идут с Запада на Восток. А число контрактов и партнеров продолжает расти: недавно подписали девять новых документов о сотрудничестве. Сейчас больше всех покупают Китай, Вьетнам, Казахстан, Монголия и Россия.

«Торфяная промышленность в нашей стране самодостаточная. Мы никак не зависим от санкционного давления. Мы работаем на белорусском оборудовании по отечественным технологиям», – отметил министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко.

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Главный продукт, получаемый из торфа, – топливные брикеты. Они долго горят и выделяют много тепла. На такой способ отопления в Беларуси переходят целые населенные пункты. Около одного из торфобрикетных заводов построили новую котельную. Она обеспечит теплом 2,5 тысячи жителей.

«Проект – один из этапов реализации комплексной программы по увеличению использования местных видов топлива. Практически эта котельная находится возле самого завода, что позволяет также минимизировать расходы на поставку самого сырья», – пояснил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Топливом применение торфа не ограничивается. Это еще и многофункциональное сырье для сельского хозяйства. Ежегодно в стране производят 114 тысяч тонн продукции – от абсорбентов и ковриков для животных до специального торфяного грунта. Раньше его ввозили из Польши, а теперь производят сами.

Благодаря торфяным удобрениям увеличиваются и урожаи на полях. И появляется все больше ферм, в том числе, для выращивания шампиньонов, там активней всего используют обогащенный грунт. Урожай с таких грибных полей – 32 килограмма с квадратного метра. А это не только дополнительное продовольствие, но и новые рабочие места.



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Главный продукт, получаемый из торфа, – топливные брикеты. Они долго горят и выделяют много тепла.
 
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