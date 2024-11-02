Беларусь нарастила экспорт торфа. Самые активные покупатели – Россия, Казахстан, Китай, Вьетнам и Монголия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси закрывают сезон добычи торфа. Республика занимает лидирующие позиции в мире по его добыче. Растет и число населенных пунктов, где для отопления используют отечественные торфобрикеты. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Для Беларуси торф – национальное достояние. Ежегодно из болот добывают два миллиона тонн природного ресурса. Из них половину потребляет сама республика. Остальное отправляют на экспорт.

Логистические цепочки теперь идут с Запада на Восток. А число контрактов и партнеров продолжает расти: недавно подписали девять новых документов о сотрудничестве. Сейчас больше всех покупают Китай, Вьетнам, Казахстан, Монголия и Россия.

«Торфяная промышленность в нашей стране самодостаточная. Мы никак не зависим от санкционного давления. Мы работаем на белорусском оборудовании по отечественным технологиям», – отметил министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко.