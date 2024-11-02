Новый поезд сократил время в пути из Мозыря в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Мозырь связал прямой электропоезд. Новый маршрут межрегиональных линий стал безопасным и удобным способом добраться до столицы Беларуси. Плюс к этому время в пути значительно сократилось, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Теперь из Мозыря в Минск можно добраться меньше чем за четыре часа. Время сократилось почти на час и не нужно делать пересадки. Маршрут прямой.

Полноценно связать две станции получилось благодаря электрификации участка пути. Раньше здесь могли ездить только дизельные поезда.

«Сейчас остается важной в целом электрификация всей Белорусской железной дороги . На данный момент мы уже имеем 25% от общей длины электрифицированных. В Стратегии развития Белорусской железной дороги мы ставим к 2040 году эту цифру превратить в 32%. Это значимое вложение», – отметил начальник Государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич.