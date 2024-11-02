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Новый поезд сократил время в пути из Мозыря в Минск

02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый поезд сократил время в пути из Мозыря в <a href=Минск" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск и Мозырь связал прямой электропоезд. Новый маршрут межрегиональных линий стал безопасным и удобным способом добраться до столицы Беларуси. Плюс к этому время в пути значительно сократилось, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Теперь из Мозыря в Минск можно добраться меньше чем за четыре часа. Время сократилось почти на час и не нужно делать пересадки. Маршрут прямой.

Полноценно связать две станции получилось благодаря электрификации участка пути. Раньше здесь могли ездить только дизельные поезда.

«Сейчас остается важной в целом электрификация всей Белорусской железной дороги. На данный момент мы уже имеем 25% от общей длины электрифицированных. В Стратегии развития Белорусской железной дороги мы ставим к 2040 году эту цифру превратить в 32%. Это значимое вложение», – отметил начальник Государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич.

Поезд бизнес-класса будет курсировать в обоих направлениях дважды в день: утром и вечером. Путь обойдется в 16 белорусских, или 525 российских рублей. В списках потенциальных пассажиров студенты, работники нефтеперерабатывающего завода, пожилые и те, кто работает в столице.

«Это намного комфортнее, чем на маршрутке. В два раза дешевле, и подобрано такое прекрасное время – либо выезжаешь рано утром, и уже к 10 часам в Минске, либо после работы садишься в электропоезд, и без 20-ти 10 вечера уже в Минске», –рассказал заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер.

В расписании других маршрутов Белорусской железной дороги тоже нововведения. По маршруту Минск-Москва пустили дополнительный скоростной поезд, он стал третьим между двумя столицами. Поездки в Москву и Минск стали особенно популярными у жителей Союзного государства. В свой первый рейс новый поезд отправился заполненным на 100%. Из российской столицы он регулярно будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.



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Теги: Минск
 
 
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Полноценно связать два города получилось благодаря электрификации участка пути.
 
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