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Кинофестиваль «Листопад» в Минске собрал более трех тысяч картин из 100 стран
02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске собрал более трех тысяч картин из 100 стран" height="100%" width="670">
В этом году фестиваль побил рекорд по числу заявок – более трех тысяч картин из 100 с лишним стран. Представлены почти все части света – Европа, Азия, Латинская Америка, Африка. Конкурсные фильмы будут показывать в белорусских кинотеатрах всю неделю. В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы.
Для участников проведут встречи и мастер-классы с известными режиссерами и сценаристами. Заглянут и на внутреннюю кухню – главная кинокомпания страны откроет двери для всех желающих. В этом году фестиваль отмечает юбилей. Он проходит в 30-й раз.
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Конкурсные фильмы будут показывать в белорусских кинотеатрах всю неделю. В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы.
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