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Кинофестиваль «Листопад» в Минске собрал более трех тысяч картин из 100 стран

02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кинофестиваль «Листопад» в <a href=Минске собрал более трех тысяч картин из 100 стран" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Международный кинофестиваль «Листопад» стал площадкой для обмена опытом звезд кино со всего мира. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на церемонии открытия, которая прошла накануне в Минске, передает «МИР 24».

В этом году фестиваль побил рекорд по числу заявок – более трех тысяч картин из 100 с лишним стран. Представлены почти все части света – Европа, Азия, Латинская Америка, Африка. Конкурсные фильмы будут показывать в белорусских кинотеатрах всю неделю. В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы.

«Атмосфера дружбы царит в рамках нашего фестиваля, увидятся кинематографисты, добрые друзья, увидятся артисты, которые снимались и здесь в фильмах, и в Российской Федерации. Мы надеемся, чтобы любителей кино с каждым годом будет становиться все больше и больше», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Для участников проведут встречи и мастер-классы с известными режиссерами и сценаристами. Заглянут и на внутреннюю кухню – главная кинокомпания страны откроет двери для всех желающих. В этом году фестиваль отмечает юбилей. Он проходит в 30-й раз.



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Теги: Минск
 
 
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Конкурсные фильмы будут показывать в белорусских кинотеатрах всю неделю. В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы.
 
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