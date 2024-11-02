Кинофестиваль «Листопад» в Минске собрал более трех тысяч картин из 100 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске собрал более трех тысяч картин из 100 стран" height="100%" width="670">

Международный кинофестиваль «Листопад» стал площадкой для обмена опытом звезд кино со всего мира. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на церемонии открытия, которая прошла накануне в Минске, передает «МИР 24».

В этом году фестиваль побил рекорд по числу заявок – более трех тысяч картин из 100 с лишним стран. Представлены почти все части света – Европа, Азия, Латинская Америка, Африка. Конкурсные фильмы будут показывать в белорусских кинотеатрах всю неделю. В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы.

«Атмосфера дружбы царит в рамках нашего фестиваля, увидятся кинематографисты, добрые друзья, увидятся артисты, которые снимались и здесь в фильмах, и в Российской Федерации. Мы надеемся, чтобы любителей кино с каждым годом будет становиться все больше и больше», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Для участников проведут встречи и мастер-классы с известными режиссерами и сценаристами. Заглянут и на внутреннюю кухню – главная кинокомпания страны откроет двери для всех желающих. В этом году фестиваль отмечает юбилей. Он проходит в 30-й раз.