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Беларусь прощается с поэтом и композитором Олегом Жуковым. Многие его песни стали хитами, их исполняли Юрий Антонов и Лев Лещенко
02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь прощается с
Олег Жуков не был публичным человеком и в кадре появлялся редко. Зато песни его авторства были известны на весь мир. Важную роль в жизни начинающего поэта сыграл Юрий Антонов. Дружили и работали вместе около 60 лет. Композиция «Люди встречаются» – одна из самых известных – появилась в результате их совместной работы.
Песни поэта исполняли российские и белорусские артисты. Лариса Долина, Александр Буйнов, Николай Басков, Лев Лещенко. Хитами работы Жукова стали и в Беларуси. Их включали в концерты народных и заслуженных артистов. Исполняли Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Алеся и Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха.
«Олег Владимирович Жуков – это был очень светлый, чистый, красивый, жизнерадостный человек. Всегда на улыбке, 24 часа в сутки. Обаяние, всегда готов помочь любому человеку. Помогал и молодым артистам: певцам, певицам. Всегда приходил с добрым и открытым сердцем», – отметил заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.
«У меня это чувство после Олега Жукова, когда песня рождается, и есть ощущение, что она всегда была и существовала. Эта песня будет жить долго, как и живёт песня «Белорусы мы». И вот за 18 лет она стала реально визитной карточкой страны», – рассказал заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат.
Анатолий Ярмоленко исполнял песни авторства Жукова еще в начале карьеры. А позднее с ними же выступала и дочь артиста Алеся.
Олег Жуков являлся членом Союза музыкальных деятелей и Союза писателей Беларуси, а также автором сценариев для теле- и радиопередач, текстов для песен к фильмам и гимнам фестивалей. Так, финальную песню Международного конкурса «Славянский базар» исполнил не один, а уже сотни артистов из Европы, Азии, Африки и Америки.
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Беларусь прощается с поэтом и композитором Олегом Жуковым. Многие его песни стали хитами, их исполняли Юрий Антонов и Лев Лещенко
Олег Жуков ушел из жизни на 88-м году жизни. В его репертуаре около 300 песен, в том числе «Люди встречаются», «Малиновое лето», «Ах, эта ночь» и другие.
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