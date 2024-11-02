ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь прощается с поэтом и композитором Олегом Жуковым. Многие его песни стали хитами, их исполняли Юрий Антонов и Лев Лещенко

02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прощается с Олегом Жуковым. Поэту и композитору было 87. В его репертуаре около 300 песен. Многие стали хитами. Среди них – «Люди встречаются», «Малиновое лето», «Ах, эта ночь» и другие, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Олег Жуков не был публичным человеком и в кадре появлялся редко. Зато песни его авторства были известны на весь мир. Важную роль в жизни начинающего поэта сыграл Юрий Антонов. Дружили и работали вместе около 60 лет. Композиция «Люди встречаются» – одна из самых известных – появилась в результате их совместной работы.

«Самое главное, что он оставил о себе хорошую память. Его песни, которые он придумал, будут петься. И я думаю, что не одно поколение», – уверен певец и композитор Вячеслав Малежик.

Песни поэта исполняли российские и белорусские артисты. Лариса Долина, Александр Буйнов, Николай Басков, Лев Лещенко. Хитами работы Жукова стали и в Беларуси. Их включали в концерты народных и заслуженных артистов. Исполняли Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Алеся и Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА

«Олег Владимирович Жуков – это был очень светлый, чистый, красивый, жизнерадостный человек. Всегда на улыбке, 24 часа в сутки. Обаяние, всегда готов помочь любому человеку. Помогал и молодым артистам: певцам, певицам. Всегда приходил с добрым и открытым сердцем», – отметил заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.

«У меня это чувство после Олега Жукова, когда песня рождается, и есть ощущение, что она всегда была и существовала. Эта песня будет жить долго, как и живёт песня «Белорусы мы». И вот за 18 лет она стала реально визитной карточкой страны», – рассказал заслуженный артист Беларуси Валерий Шмат.

Анатолий Ярмоленко исполнял песни авторства Жукова еще в начале карьеры. А позднее с ними же выступала и дочь артиста Алеся.

«Он написал стихи, а Олег Елисеенко написал мелодию, которая вошла в один из лучших хитов белорусской песенной культуры, песня «Птицы мои птицы», которая пела Алеся, была очень популярна», – отметил народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Олег Жуков являлся членом Союза музыкальных деятелей и Союза писателей Беларуси, а также автором сценариев для теле- и радиопередач, текстов для песен к фильмам и гимнам фестивалей. Так, финальную песню Международного конкурса «Славянский базар» исполнил не один, а уже сотни артистов из Европы, Азии, Африки и Америки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Жуков ушел из жизни на 88-м году жизни. В его репертуаре около 300 песен, в том числе «Люди встречаются», «Малиновое лето», «Ах, эта ночь» и другие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кинофестиваль «Листопад» в Минске собрал более трех тысяч картин из 100 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2024
Mir24.TV Belarus
02.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика