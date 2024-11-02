Беларусь прощается с поэтом и композитором Олегом Жуковым. Многие его песни стали хитами, их исполняли Юрий Антонов и Лев Лещенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прощается с Олегом Жуковым. Поэту и композитору было 87. В его репертуаре около 300 песен. Многие стали хитами. Среди них – «Люди встречаются», «Малиновое лето», «Ах, эта ночь» и другие, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Олег Жуков не был публичным человеком и в кадре появлялся редко. Зато песни его авторства были известны на весь мир. Важную роль в жизни начинающего поэта сыграл Юрий Антонов. Дружили и работали вместе около 60 лет. Композиция «Люди встречаются» – одна из самых известных – появилась в результате их совместной работы.

«Самое главное, что он оставил о себе хорошую память. Его песни, которые он придумал, будут петься. И я думаю, что не одно поколение», – уверен певец и композитор Вячеслав Малежик.

Песни поэта исполняли российские и белорусские артисты. Лариса Долина, Александр Буйнов, Николай Басков, Лев Лещенко. Хитами работы Жукова стали и в Беларуси. Их включали в концерты народных и заслуженных артистов. Исполняли Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Алеся и Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха.

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