Лукашенко наградил тружеников села на празднике «Дожинки» в городе Мосты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опорой для страны назвал Александр Лукашенко белорусских аграриев. Президент наградил лучших тружеников села Гродненской области на празднике «Дожинки» в городе Мосты. Им по традиции отмечают завершение уборочной , передает «МИР 24».

«Весь мир знает: если хочешь купить вкусное и качественное, ищи с пометкой «Сделано в Беларуси». Нам удалось в этот техногенный век сохранить высокие стандарты натуральных продуктов. В мире они стали не только брендом, но и трендом. Гродненщина как один из аграрных лидеров поступательно движется вперед по всем направлениям. Настало время брать новые рубежи – устойчиво выходить на 2,5 миллиона тонн по намолотам. У вас все для этого есть», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко поставил задачу вдвое увеличить объемы производство рапса в стране. Эта культура с хорошим экспортным потенциалом, уверен президент.