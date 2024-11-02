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Лукашенко наградил тружеников села на празднике «Дожинки» в городе Мосты
02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Опорой для страны назвал Александр Лукашенко белорусских аграриев. Президент наградил лучших тружеников села Гродненской области на празднике «Дожинки» в городе Мосты. Им по традиции
«Весь мир знает: если хочешь купить вкусное и качественное, ищи с пометкой «Сделано в Беларуси». Нам удалось в этот техногенный век сохранить высокие стандарты натуральных продуктов. В мире они стали не только брендом, но и трендом. Гродненщина как один из аграрных лидеров поступательно движется вперед по всем направлениям. Настало время брать новые рубежи – устойчиво выходить на 2,5 миллиона тонн по намолотам. У вас все для этого есть», – отметил глава государства.
Александр Лукашенко поставил задачу вдвое увеличить объемы производство рапса в стране. Эта культура с хорошим экспортным потенциалом, уверен президент.
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Президент Беларуси поставил задачу вдвое увеличить объемы производство рапса в стране.
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