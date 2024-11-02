Лукашенко потребовал поднять культуру земледелия в Гродненской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Навести порядок в Гродненской области поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси приехал в регион на праздник «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании, передает «МИР 24».

Белорусский лидер раскритиковал местные власти за бесхозяйственность в некоторых районах. Особенно отдаленных от областного центра Гродно. Их нужно подтянуть до уровня передовых. Ведь сам регион – аграрный и входит в число лидеров по урожайности и производству продуктов питания.

«Вы катастрофически опаздываете с подъемом зяби. И еще болезнь, о чем я предупреждал губернатора, крайние ваши районы разительно отличаются от этих районов. Надо, чтобы культура земледелия была, как здесь. Этого нет. Знаете, что меня настораживает? Я пока не утверждаю. Я вспоминаю десятилетие тому назад область – вот в некоторых местах вы уже туда свалились», – заявил глава государства.

Президент предупредил, что в ряде таких отдаленных районов планирует побывать лично и проверить обстановку на месте.