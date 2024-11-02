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Лукашенко потребовал поднять культуру земледелия в Гродненской области
02.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Навести порядок в Гродненской области поручил Александр Лукашенко. Президент Беларуси приехал в регион на праздник «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании, передает «МИР 24».
Белорусский лидер раскритиковал местные власти за бесхозяйственность в некоторых районах. Особенно отдаленных от областного центра Гродно. Их нужно подтянуть до уровня передовых. Ведь сам регион – аграрный и входит в число
Президент предупредил, что в ряде таких отдаленных районов планирует побывать лично и проверить обстановку на месте.
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Президент Беларуси приехал в регион на праздник «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании.
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