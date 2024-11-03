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Бизнес на бане, крупная M&A сделка и китайские авто: новости бизнеса за 28 октября — 3 ноября 2024 года
03.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Замена касс, способы финансирования бизнеса и необычная туристическая компания. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Сооснователь платформы онлайн-заимствования Malimon Александр Милькаманович
А
Истории бизнеса
Виталий Васенёв вместе с семьей частенько посещал бани в Минске, но никак не мог найти идеальное место для отдыха. «В некоторых саунах страшно куда-то сесть, страшно нырнуть в бассейн, потому что там не очень чисто. Мы так и не нашли баню, которая нас устроила. Пришла идея создать свою». Так и появилась The Баня — место, которое заметно отличается от привычных бань и саун Минска.
Любовь к путешествиям побудила Сергея Китченко 10 лет назад уйти из найма и организовать собственную компанию Fresh Adventures, которая создает авторские туры и мотопутешествия в 40 странах мира. Самые популярные запросы — Япония, Южная Корея, Перу, Боливия, Южная Африка. Первые 2 года Сергей работал один, а сейчас в штате компании 15 сотрудников. Читайте в нашей новой статье,
Первый бизнес Анастасия открыла в 19 лет, в это же время у нее получилось привлечь первые инвестиции. На пике предпринимательница владела тремя бьюти-коворкингами, однако, продала их все и решила открыть премиальный салон красоты с фокусом на уход за волосами. Анастасия Жук, владелица салона красоты Asten,
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Бизнес на бане, крупная M&A сделка и китайские авто: новости бизнеса за 28 октября — 3 ноября 2024 года
Замена касс, способы финансирования бизнеса и необычная туристическая компания. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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