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Бизнес на бане, крупная M&A сделка и китайские авто: новости бизнеса за 28 октября — 3 ноября 2024 года

03.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Замена касс, способы финансирования бизнеса и необычная туристическая компания. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Директор Finup 24 раскрыл подробности сделки по продаже контрольной доли компании.

Рассуждаем, что будет с приходом на белорусский рынок еще одного китайского производителя авто.

Напоминаем, что бизнесу стоит поторопиться с заменой касс.

Полезное для бизнеса

Сооснователь платформы онлайн-заимствования Malimon Александр Милькаманович рассказал, какие в Беларуси есть возможности финансирования для стартапов и малого бизнеса и что нужно подготовить, чтобы получить инвестиции.

Собрали советы, как правильно выбрать франшизу, чтобы не потерять деньги.

А здесь — новости мирового бизнеса за октябрь 2024 года.

Истории бизнеса

Виталий Васенёв вместе с семьей частенько посещал бани в Минске, но никак не мог найти идеальное место для отдыха. «В некоторых саунах страшно куда-то сесть, страшно нырнуть в бассейн, потому что там не очень чисто. Мы так и не нашли баню, которая нас устроила. Пришла идея создать свою». Так и появилась The Баня — место, которое заметно отличается от привычных бань и саун Минска. Читайте, как удалось создать такое пространство.

Любовь к путешествиям побудила Сергея Китченко 10 лет назад уйти из найма и организовать собственную компанию Fresh Adventures, которая создает авторские туры и мотопутешествия в 40 странах мира. Самые популярные запросы — Япония, Южная Корея, Перу, Боливия, Южная Африка. Первые 2 года Сергей работал один, а сейчас в штате компании 15 сотрудников. Читайте в нашей новой статье, как любимое хобби трансформировалось в туристический бизнес и какие сложности есть в этой сфере.

Первый бизнес Анастасия открыла в 19 лет, в это же время у нее получилось привлечь первые инвестиции. На пике предпринимательница владела тремя бьюти-коворкингами, однако, продала их все и решила открыть премиальный салон красоты с фокусом на уход за волосами. Анастасия Жук, владелица салона красоты Asten, рассказала о своем пути в предпринимательстве, выгорании и планах.

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Теги: Минск
 
 
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Замена касс, способы финансирования бизнеса и необычная туристическая компания. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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