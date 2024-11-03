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Сотрудники «МИРа» нарубили дров для нуждающихся на турнире журналистов в Беларуси
03.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси взялись за топоры. Они в третий раз принимают участие в чемпионате по колке дров среди представителей медиа. Нужно уметь рубить, пилить, разводить костры без спичек. За подготовкой к турниру проследил Андрей Зражевский.
Редактор студии радио Татьяна Морозова в турнире по колке дров среди журналистов участвует во второй раз. Для нее эта встреча с коллегами в выходной не тимбилдинг, а серьезное испытание. В этом году она планирует выбиться в лидеры.
Судьи оценивают результат по кромке полена. У женщин ее размер не должен превышать 20 сантиметров, у мужчин – 10. Из нарубленных дров нужно развести костер, не используя спичек. Водитель хозяйственной службы Сергей Корбут участвует в турнире впервые. В себе уверен. Нацелен сражаться в новой для лучших мужчин-дровосеков дисциплине – колке дров с одного удара.
«Я парень деревенский, вырос в деревне, поэтому колоть, пилить – это все знакомо с детства. Лет с десяти с мамой пилили большой пилой, потому что тогда не было бензопил», – рассказал Сергей Корбут.
Бухгалтер-экономист Александр Свидерский в ремесле дровосека способен на все. Колоть 14-сантиметровые в диаметре поленья он умеет с математической точностью. В прошлые годы мужская команда «МИРа» становилась призером чемпионата. Каждый раз программа конкурса усложняется, и слабину давать нельзя.
«Наша команда – одна из лучших в Республике Беларусь. Трудности в любом случае могут быть. Например, неудачное бревно попалось. В том году даже в некоторых моментах застревал топор, даже ручка ломалась, поэтому есть и доля везения», –отметил Александр Свидерский.
Своим примером вдохновил организаторов турнира Александр Лукашенко. Первый чемпионат глава государства посетил лично. Научил, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. Техника стала отдельной дисциплиной
В этом году пройдут соревнования и для семей журналистов: сборка деревянных фигур, перетягивание дров на санях и настольная игра в «белорусскую монополию».
Все нарубленные дрова будут безвозмездно переданы нуждающимся для обогрева зимой.
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В этом году в рамках чемпионата пройдут соревнования и для семей журналистов.
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