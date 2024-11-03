ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники «МИРа» нарубили дров для нуждающихся на турнире журналистов в Беларуси

03.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники «МИРа» нарубили дров для нуждающихся на турнире журналистов в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси взялись за топоры. Они в третий раз принимают участие в чемпионате по колке дров среди представителей медиа. Нужно уметь рубить, пилить, разводить костры без спичек. За подготовкой к турниру проследил Андрей Зражевский.

Редактор студии радио Татьяна Морозова в турнире по колке дров среди журналистов участвует во второй раз. Для нее эта встреча с коллегами в выходной не тимбилдинг, а серьезное испытание. В этом году она планирует выбиться в лидеры.

«Готовилась больше морально. Дрова точно весь год не трогала. В прошлом году я тоже была участницей. Однозначно не делала маникюр, потому что это чревато поломкой. Здесь надо приложить силу точечно и знать, в какое место», – рассказала Татьяна.

Судьи оценивают результат по кромке полена. У женщин ее размер не должен превышать 20 сантиметров, у мужчин – 10. Из нарубленных дров нужно развести костер, не используя спичек. Водитель хозяйственной службы Сергей Корбут участвует в турнире впервые. В себе уверен. Нацелен сражаться в новой для лучших мужчин-дровосеков дисциплине – колке дров с одного удара.

«Я парень деревенский, вырос в деревне, поэтому колоть, пилить – это все знакомо с детства. Лет с десяти с мамой пилили большой пилой, потому что тогда не было бензопил», – рассказал Сергей Корбут.

10 фактов о «МИРе»: правда или ложь?
Угадайте, какие факты – правда, а что мы придумали

Бухгалтер-экономист Александр Свидерский в ремесле дровосека способен на все. Колоть 14-сантиметровые в диаметре поленья он умеет с математической точностью. В прошлые годы мужская команда «МИРа» становилась призером чемпионата. Каждый раз программа конкурса усложняется, и слабину давать нельзя.

«Наша команда – одна из лучших в Республике Беларусь. Трудности в любом случае могут быть. Например, неудачное бревно попалось. В том году даже в некоторых моментах застревал топор, даже ручка ломалась, поэтому есть и доля везения», –отметил Александр Свидерский.

Своим примером вдохновил организаторов турнира Александр Лукашенко. Первый чемпионат глава государства посетил лично. Научил, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. Техника стала отдельной дисциплиной «Колка дров по-президентски».

В этом году пройдут соревнования и для семей журналистов: сборка деревянных фигур, перетягивание дров на санях и настольная игра в «белорусскую монополию».

Все нарубленные дрова будут безвозмездно переданы нуждающимся для обогрева зимой.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в рамках чемпионата пройдут соревнования и для семей журналистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Белорусские продукты стали в мире не только брендом, но и трендом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2024
Mir24.TV Belarus
03.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика