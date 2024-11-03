Сотрудники «МИРа» нарубили дров для нуждающихся на турнире журналистов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси взялись за топоры. Они в третий раз принимают участие в чемпионате по колке дров среди представителей медиа. Нужно уметь рубить, пилить, разводить костры без спичек. За подготовкой к турниру проследил Андрей Зражевский.

Редактор студии радио Татьяна Морозова в турнире по колке дров среди журналистов участвует во второй раз. Для нее эта встреча с коллегами в выходной не тимбилдинг, а серьезное испытание. В этом году она планирует выбиться в лидеры.

«Готовилась больше морально. Дрова точно весь год не трогала. В прошлом году я тоже была участницей. Однозначно не делала маникюр, потому что это чревато поломкой. Здесь надо приложить силу точечно и знать, в какое место», – рассказала Татьяна.

Судьи оценивают результат по кромке полена. У женщин ее размер не должен превышать 20 сантиметров, у мужчин – 10. Из нарубленных дров нужно развести костер, не используя спичек. Водитель хозяйственной службы Сергей Корбут участвует в турнире впервые. В себе уверен. Нацелен сражаться в новой для лучших мужчин-дровосеков дисциплине – колке дров с одного удара.

«Я парень деревенский, вырос в деревне, поэтому колоть, пилить – это все знакомо с детства. Лет с десяти с мамой пилили большой пилой, потому что тогда не было бензопил», – рассказал Сергей Корбут.