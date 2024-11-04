«Мне важно, чтобы жизнь не превратилась в гонку за деньгами и успехом». Белорус мечтал стать председателем колхоза, а стал предпринимателем, который развивает туризм в глубинке

Источник материала: ProBusiness





«Воспитывать детей и параллельно вести бизнес — это вызов, но я для себя уже давно понял: когда ты любишь то, что делаешь, и любишь своих детей по-настоящему, ты найдешь баланс. Я хочу, чтобы они видели: работа — это не только про деньги, но и про душу, про вдохновение», — говорит опытный предприниматель в сфере туризма Евгений Апанасевич. Уже больше 3 лет он развивает агроусадьбу «Раскоша» под Будславом, где предлагает гостям аутентичный опыт жизни в белорусской глубинке по канонам 19 века. Проект пользуется большим спросом, но планы предпринимателя еще масштабнее. «Про бизнес» поговорил с Евгением о том, что такое сельский туризм по-белорусски, и как это стало делом его жизни.

«УАЗики были для агрономов, а Нива — это уже про статус»

— В 15 лет, когда учился в автомеханическом колледже, я попал в турклуб, который и привил мне любовь к классическому туризму. Его часто называли советским, но на самом деле он распространен везде — походы, палатки, костры в живописных местах… Эти атрибуты стали полноценной частью моей жизни, хотя любовь к природе появилась еще в детстве, благодаря деревне, где я рос. Если человек не любит природу, ему будет трудно в туризме: комары, грязь, некомфорт. А для меня это нормально. Скажу больше: когда все мальчишки мечтали стать футболистами или космонавтами, я хотел стать председателем колхоза в деревне и работать на «земле» по примеру моего дедушки. Тогда казалось, что вершина успеха — ездить на «Ниве», как председатель колхоза. УАЗики были для агрономов, а Нива — это уже про статус.





Карьеру председателя я так и не сделал, но зато нашел себя в туризме. Примерно 20 лет назад мы с другом решили заниматься сплавами, когда это еще не было популярно. Купили несколько подержанных байдарок, отреставрировали их и начали приглашать людей, но бизнес не пошел. Позже вообще поругались, но все-таки заработали: байдарки получилось продать дороже, чем изначально купили. Кстати, мой тогдашний партнер сейчас владеет одним из самых крупных прокатов байдарок в Беларуси. Мы сохранили дружеские отношения, и тот опыт стал для нас важным уроком.





Позже я еще сильнее увлекся историей через костел в Будславе. У нас сменились священники, они оказались молодыми и энергичными ребятами, которые показали, что религия — это не обязательно про строгие ритуалы и посты. Мы стали организовывать разные детские программы, и мне было интересно углубляться в нашу историю. Я начал проводить экскурсии по костелу, а потом меня заметили в крупной туркомпании и предложили первую серьезную работу в роли гида. Так туризм стал моей страстью и делом жизни. Спустя пару лет работы роли обычного гида уже не хватало для самореализации, поэтому мы с партнером купили микроавтобус и начали возить свои экскурсии. Это было удачное решение — работать гидом и одновременно предоставлять транспорт и другие сопутствующие услуги.





Бизнес рос, и со временем у нас развернулась целая транспортная компания. Хотя все начиналось с маленького Peugeot Boxer 1999 года выпуска, а закончилось парком из 10 автобусов на 50 человек каждый. Мы прошли через все: маршрутки, перевозки, туры. Был период, когда владели четырьмя маршрутками, которые ездили по Минску. Одним словом, всегда искали, где можно заработать, и не боялись рисковать. Первый большой микроавтобус купили, когда в кармане было $ 10 тысяч, и не хватало еще 15, которые пришлось одолжить. Тут логика простая: даже если завтра выставить автобус на продажу за $ 22 тысячи, его все равно кто-то купит. Потеряем $ 3 тысячи. Ничего страшного, заработаем снова. Мы были готовы пробовать новое, потому что знали: здоровые, крепкие парни всегда смогут заработать на жизнь, даже в роли грузчика. Мы постоянно брали кредиты, но всегда четко понимали, как будем их отдавать. Например, автобус приносил $ 2,5 тысячи в месяц, а по кредиту нужно было выплачивать полторы тысячи. Это была выгодная сделка.





Можно сказать, что туризм всегда оставался моим делом жизни, а транспорт — скорее инструмент, средство, с помощью которого я мог расширять деятельность. Конечно, были трудности. Техника — это всегда непредсказуемо. Когда ломается грузовик, внутри которого апельсины, они не будут жаловаться. А когда ломается автобус с пассажирами, ты сразу получаешь кучу негатива. Это один из факторов, почему я в конце концов решил уйти из этой сферы и поискать что-то новое.

«Концепция с самого начала была: „не дорого-богато, но зато аутетично“»

По ходу карьеры я работал в разных туристических компаниях, в том числе собственных, но строить усадьбу начал сразу после ухода из крупной государственной корпорации в области туризма. Скопилась большая усталость, поэтому захотелось сменить город на сельскую местность. Я всегда любил деревню и хотел создать что-то свое, что могло бы объединить мою страсть к туризму и сельской жизни. Усадьба стала проектом, который дал возможность работать независимо и в свое удовольствие, сохраняя связь с природой, историей и культурой моего края.





На старте не было четкой бизнес-модели: скорее, простое понимание, что агротуризм — это перспективно. В то время, благодаря льготам и господдержке, эта сфера развивалась активно. Сначала был только один домик, который я построил с помощью отца и друзей. Денег особо не было, поэтому использовали все, что можно было найти в хозяйстве. Пришлось даже вернуться к проведению экскурсий, чтобы продолжать финансировать стройку. Концепция с самого начала была: «не дорого-богато, но зато аутетично». Это значит, что мы делали все с душой и креативом, не тратя лишние деньги (строительство и реконструкция обошлась Евгению в $ 100+ тысяч с учетом собственных временных затрат, — прим. авт.). Постепенно я начал расширять усадьбу: построили второй домик, корчму, зоны для отдыха. Сейчас на территории усадьбы мы можем разместить группы до 40 человек, а если учитывать кемпинг, то места хватит для сотни гостей.



































Наша главная фишка — не просто проживание, а комплексный подход к отдыху. Продажа ночлега как бизнес-модель давно себя изжила. Люди хотят впечатлений, эмоций, новых знаний. Чисто гостиничный подход не дает той маржинальности, на которую можно рассчитывать в туризме. Многие, кто открывает агроусадьбы, думают, что достаточно построить домики и сдать их в аренду, но это уже не работает. Конкуренция растет, а гости становятся более требовательными. Если турист приедет, просто чтобы переночевать, это не создаст у него никаких воспоминаний, он не захочет вернуться. Поэтому мы с самого начала сделали ставку на широкий выбор программы развлечений. Например, для тех, кто хочет отдохнуть активно, мы предлагаем байдарочные сплавы, походы на болота, велосипедные маршруты. С более спокойными гостями делаем акцент на локальные достопримечательности: экскурсии в местный костел, прогулки по окрестностям, мастер-классы у местных ремесленников.





При этом наш сервис построен на максимальной простоте и искренности. Когда гости приезжают в деревню, они не хотят, чтобы к ним относились, как в дорогом отеле. Они хотят тепла, душевности и простоты, поэтому мы не стремимся выстроить гостиничное обслуживание с официантами и изысканными блюдами. Местные девушки, которые работают в усадьбе, общаются с гостями по-доброму, как с родными. У нас нет официоза, но зато есть внимание и забота к каждому гостю.





Кстати, люди, которые приезжают к нам, очень разные. Основная аудитория — ребята от 25 лет и старше, но нередко мелькают семьи с детьми, компании друзей и корпоративные группы. Кстати, с последними мы работаем активнее всего, потому что индивидуальные туры сложнее организовать, так как нужно координировать много людей с разными предпочтениями, а с организованной группой все проще — приехала компания, провела активный день, вечером костер, песни, отдых и хорошее настроение. За год у нас гостит примерно 1000 человек. В летние месяцы загрузка полная, по выходным стабильно набирается 40 человек. Бо́льшая часть из них приезжает по сарафанному радио. Раньше я активно занимался продвижением, проводил экскурсии и завоевал репутацию в туристической сфере, поэтому многие знают меня и мой уровень подготовки к приему гостей. Так и получается, что уже к началу сезона все расписано на 95% времени, поэтому мы не чувствуем необходимости продвигаться средствами классического маркетинга, хотя это нужно делать, чтобы выйти на новый уровень в будущем.





Сейчас я хочу построить несколько новых домиков. В планах создать более современные и уютные номера, чтобы привлечь гостей с запросом на повышенные требования к комфорту. Мне также интересна идея эко-отеля — небольшого гостиничного комплекса с акцентом на экологичность и локальные традиции. Нужно, чтобы этот проект не просто давал возможность людям отдохнуть, но и вовлекал их в местную культуру. Я также всерьез задумываюсь над тем, чтобы создать крестьянско-фермерское хозяйство и расширить производство местных продуктов. Это даст еще больше возможностей для привлечения гостей, которые смогут увидеть, как ведется хозяйство, и поучаствовать в этом процессе. Для этого понадобится дополнительная земля, но я уверен, что это решаемо.

«Туризм в Беларуси нужно развивать как полноценный экономический сектор»

Разумеется, развитие требует времени и ресурсов, но у меня есть четкое видение того, как двигаться. Мне нравится идея создать место, куда люди будут возвращаться, каждый раз находя что-то новое. Мы уже видим это по нашим постоянным гостям — они приезжают снова и снова и каждый раз спрашивают: «Что у вас нового?». Это очень мотивирует развиваться и креативить. Конечно, мы сталкиваемся с проблемой сезонности. Летом много гостей, зимой меньше, но я работаю над тем, чтобы предложить что-то новое в холодное время года. Мы уже проводим отопление, чтобы принимать гостей круглый год, и разрабатываем зимние программы — сплавы, походы, возможно, лыжные туры. Я верю, что в Беларуси реально создать моду на зимний отдых, как это было с байдарками. Когда-то казалось странным заниматься сплавами, но сейчас это стало популярным. То же самое может произойти и с зимними развлечениями.





Еще один ключевой принцип в работе агроусадьбы — поддержка местной экономики. Я всегда привлекаю местных жителей к работе. Например, мастер-классы проводят ремесленники, которые живут неподалеку. Они учат гостей работать с глиной, деревом, показывают, как делать сыр, и это создает уникальный опыт для туристов. Мы также предлагаем местные продукты: мед, сыры, творог, что помогает деревне развиваться и зарабатывать. Я убежден: туризм в Беларуси нужно развивать как полноценный экономический сектор. Проблема в том, что у нас эта сфера до сих пор подчинена Министерству спорта и туризма — это неправильный подход. Спорт и туризм — две совершенно разные сферы. Спорт — это про достижения, олимпиады, чемпионаты и престиж страны, а туризм — про экономику и деньги. Проводить границу между этими направлениями жизненно необходимо. Туризм должен быть под юрисдикцией Министерства экономики, потому что это одна из ключевых статей дохода в любой развитой стране.





Например, когда наши покупают местный мед или сыр — это денежный вклад в развитие села, т.е. экономика туризма — это создание взаимовыгодных условий для всех участников процесса. Но, к сожалению, пока некоторые бюрократические барьеры мешают развитию в этом ключе, а значит, мы теряем время и возможности. Например, на Ислочи, где проходят сплавы, есть постоянные проблемы с парковкой и организацией въезда. Все, что нужно — поставить платную парковку и организовать въезд за символическую сумму. Для людей такая оплата не проблема, однако вместо этого мы видим лишь ограничения без внятной альтернативы. Мой подход к решению проблемы всегда был простым: нужно давать людям чуть больше, чем они ожидают. Не просто ночлег, а атмосферу, погружение в культуру, локальные традиции, мастер-классы. Туризм — это про впечатления, и за них люди готовы платить. А правила, налоги и бюрократия — это вещи, которые нужно обязательно учитывать, но они не должны становиться барьером для развития.

«Жизнь не бывает идеальной, но в этом и ее суть»

Сейчас усадьба — это мое место силы, а не просто бизнес. Здесь я чувствую себя на своем месте, здесь мои корни, моя земля. Это помогает оставаться в гармонии с собой и видеть смысл в каждом дне. Мне важно, чтобы эта местность жила, чтобы молодые ребята, которых я привлекаю к работе, получали опыт и понимали, что можно и нужно пробовать все в жизни. Я стараюсь быть для них чем-то вроде наставника, делюсь своим опытом, объясняю, что важно стремиться к свершениям: пробовать работать руками, создавать что-то свое, не бояться ошибок.





Мой смысл жизни не в накоплении денег, а в том, чтобы жить сейчас и получать удовольствие от того, что делаешь. Я живу сегодняшним днем и стараюсь получать радость от простых вещей: от общения с семьей, от прогулок по лесу, от работы на усадьбе. Мне важно, чтобы моя жизнь не превратилась в гонку за деньгами и успехом, чтобы все, что я делаю, приносило мне и окружающим радость. Да, иногда бывает трудно. Бывает, что дети болеют, что бизнес идет не так, как хотелось бы, что приходится разбираться с непростыми процедурами согласований и периодически менять планы. Но я всегда стараюсь смотреть на это с позитивом. Жизнь не бывает идеальной, но в этом и ее суть. Спорт когда-то научил меня получать удовольствие от преодоления трудностей, и этот принцип я перенес на всю свою жизнь. Когда тебе тяжело, это означает, что ты растешь, развиваешься. А если ты встаешь каждое утро с мыслью, что твоя работа приносит тебе радость, — значит, ты на правильном пути.





В долгосрочной перспективе я хочу, чтобы усадьба стала местом, где люди могут полностью отключиться от городской суеты, восстановить силы и почувствовать связь с природой. Возможно, когда-нибудь это будет целый комплекс с эко-отелем, фермерским хозяйством и уникальными активностями на все сезоны. Но главное — сохранять душевную атмосферу и простоту, за которую нас ценят наши гости. Я уверен, что все это реально, если продолжать двигаться вперед, вкладывать душу и не бояться экспериментов.