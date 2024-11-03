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Лукашенко: Белорусские продукты стали в мире не только брендом, но и трендом

03.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Белорусские продукты стали в мире не только брендом, но и трендом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко назвал белорусских аграриев опорой для страны. Президент наградил лучших тружеников села Гродненской области на празднике «Дожинки». Торжественные мероприятия прошли в городе Мосты. Фестивалем по традиции отмечают завершение уборочной кампании, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

К «Дожинкам» у президента особое отношение. Ведь здесь празднуют завершение сезона колоссального труда. Благодаря ему Беларусь крепко стоит на ногах, подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мы кардинально изменились и многому научились. Весь мир знает: если хочешь купить вкусное и качественное, ищи с пометкой «Сделано в Беларуси». Нам удалось в этот техногенный век сохранить высокие стандарты натуральных продуктов. В мире они стали не только брендом, но уже трендом», – рассказал Лукашенко.

В этом заслуга и Гродненской области. В нынешнем году здесь установили новый рекорд – больше двух миллионов тонн зерна. Белорусский лидер повысил планку на следующий до двух с половиной миллионов тонн и поставил еще одну задачу уже для всей страны – вдвое увеличить объемы производства рапса. Эту культуру назвал вторым после пшеницы золотом.

«Это действительно культура настоящего и будущего. Ведь рапс не только продукт питания, но и комбикорм, биодизель, сырье для кондитерской и косметической отраслей. Просто мы плохо рекламируем. Не оливковое надо употреблять белорусам, а рапсовое. Я это сделал. Рапс – наш экспортный потенциал», – отметил Лукашенко.

Оценил Лукашенко и потенциал Гродненской области в целом. Регион – в лидерах агропромышленной отрасли. Здесь производят одни из лучших молочных продуктов. И за ними охотно едут западные соседи, для которых, несмотря на санкции против Беларуси, действует безвизовый режим.

«Уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. В отличие от западных чиновников мы понимаем: при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное – уметь наводить мосты. Мы всегда так делаем», – рассказал Лукашенко.

Президент признался: гордится тем, что Беларусь – страна мира, взаимопонимания и хлеба.

«Зерно – наш золотой запас. Но не бывает золота без тех, кто добывает его мозолистыми руками, без наших пахарей – трудолюбивых и ответственных. Несмотря на прогресс и новые технологии, легкого хлеба у нас никогда не было и не будет. Что бы ни говорили нам про еду из 3D-принтеров и порошка из сверчков, хлеб – это главное», – отметил Лукашенко.

Тех, кто производит все то, чем гордится Беларусь, Александр Лукашенко наградил. Вручил ордена, медали и благодарности. Свой Орден Почета получила Антонина Дерван. Агроном уже 40 лет обеспечивает свое хозяйство хорошим урожаем и охотно делится рецептом успеха.

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«С любовью. Я очень люблю пшеницу и очень люблю семена трав. Очень. За счет этого и урожай. За счет этого все получается. Как пришла, урожайность начиналась с 30, а теперь 50 и 100 центнеров урожайность дают наши культуры», – рассказала агроном по семеноводству Антонина Дерван.

Награды за высокие показатели достались трактористам, животноводам, руководителям и целым предприятиям. Отблагодарили и президента. Этот символ урожая особенный – каравай единства. В его приготовлении участвовали представители разных национальностей. А вручила выпечку президенту Ирина Сосновская. Из ее же рук такой же каравай Лукашенко принял 27 лет назад – на первых «Дожинках» в Мостах.

Напоследок гродненцы пообещали президенту, что высокий урожай станет хорошей традицией, и позвали на выборы. Одним словом: «Надо!». Такой флешмоб запустили белорусы по всей стране.



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Глава государства наградил лучших тружеников села Гродненской области на празднике «Дожинки».
 
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