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Лукашенко: Белорусские продукты стали в мире не только брендом, но и трендом
03.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К «Дожинкам» у президента особое отношение. Ведь здесь празднуют завершение сезона колоссального труда. Благодаря ему Беларусь крепко стоит на ногах, подчеркнул Александр Лукашенко.
В этом заслуга и Гродненской области. В нынешнем году здесь установили новый рекорд – больше двух миллионов тонн зерна. Белорусский лидер повысил планку на следующий до двух с половиной миллионов тонн и поставил еще одну задачу уже для всей страны – вдвое увеличить объемы производства рапса. Эту культуру назвал вторым после пшеницы золотом.
Оценил Лукашенко и потенциал Гродненской области в целом. Регион – в лидерах агропромышленной отрасли. Здесь производят одни из лучших молочных продуктов. И за ними охотно едут западные соседи, для которых, несмотря на санкции против Беларуси, действует безвизовый режим.
Президент признался: гордится тем, что Беларусь – страна мира, взаимопонимания и хлеба.
Тех, кто производит все то, чем гордится Беларусь, Александр Лукашенко наградил. Вручил ордена, медали и благодарности. Свой Орден Почета получила Антонина Дерван. Агроном уже 40 лет обеспечивает свое хозяйство хорошим урожаем и охотно делится рецептом успеха.
Награды за высокие показатели достались трактористам, животноводам, руководителям и целым предприятиям. Отблагодарили и президента. Этот символ урожая особенный – каравай единства. В его приготовлении участвовали представители разных национальностей. А вручила выпечку президенту Ирина Сосновская. Из ее же рук такой же каравай Лукашенко принял 27 лет назад – на первых «Дожинках» в Мостах.
Напоследок гродненцы пообещали президенту, что высокий урожай станет хорошей традицией, и позвали на выборы. Одним словом: «Надо!». Такой флешмоб запустили белорусы по всей стране.
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Глава государства наградил лучших тружеников села Гродненской области на празднике «Дожинки».
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