Экосистема поддержки бизнеса и стартапов «Malimon» провела первый ночной хакатон в Беларуси “Startup Boom Hackathon&Accelerator” с 4 по 6 октября в Минске в пространстве «Campus». Хакатон стал площадкой для создания и презентации социальных стартап-проектов, несущих пользу в решении общественных задач Беларуси.

Детали мероприятий:

Startup Boom Hackathon&Accelerator стал домом на 2,5 дня для 100+ участников с различными компетенциями из разных уголков Беларуси.

В первый день участники сформировали команды во время “быстрых свиданий” и присоединялись к проектам, которые откликались им по социальной миссии. В итоге образовалось 18 команд, в каждой из которой были специалисты с разными компетенциями - программисты, дизайнеры, маркетологи, менеджеры. После знакомства, основатель маркетингового агентства WLW Group Николай Николаев помог командам сгенерировать идеи и рассказал как создать продукт, который будет востребован.





Ночью рабочая атмосфера хакатона разбавлялась тематическими зонами отдыха: настольные игры, просмотры кино, интеллектуальная игра от партнёров “Qbox”. Чтобы не упускать ценное время, некоторые участники провели 2 ночи на площадке и усердно трудились.





Второй день открыли спикеры Юлия Давыдова и Андрей Станкевич, представители наших организационных партнёров учебного центра “Glabis”. Они поделились с участниками ценной информацией для структурирования социальной идеи по модели Lean Canvas, после чего команды отправились на самостоятельную работу.

Во время самостоятельной работы продвигаться командам помогали трекеры хакатона, которые прошли ранее весь путь в создании стартапов и участвовали.





Самая плодотворная и активная часть программы более 3-х часов продолжалась на чек-поинте, где 14 опытных менторов поработали сильные и слабые стороны с каждой командой и помогли подготовить проекты к финалу.

Это представители IT: Роман Жихарев - руководитель в сфере IT и игровой индустрии; Евгений Окулик - IT ментор, создатель собственной образовательной платформы okulik.by; Виктория Роцык - Head of QA, IT ментор, соосновательница комьюнити для тестировщиков БелQA; Дарья Шамигова - Founder&CEO Apostrofsoft, Марина Саврук - бизнес-тренер по управлению проектами в ИТ.

Фаундеры и бизнес-консультанты: Ян Агеенко- фаундер и арт-директор, Сергей Кузьменко - ведущий преподаватель Webcom Academy, бизнес-тренер; Дмитрий Силин- соучредитель 2-х ООО: «ГрандБизнес Эксперт» и «ГрандБизнес Консалтинг», основатель бизнес-клуба «Аномалия»; Максим Драница, Founder&CEO 8digital.рro, Founder комьюнити AI People.





А также представители иных бизнес-направлений: Роман Громов - Co-founder Aibion Solutions (medtech), Александ Сорокоумов - консультант по оргразвитию, создатель школы менторов mentorship.pro; Вадим Титов - системный предприниматель, СЕО проекта Новостройки Беларуси; Максим Драница - Founder комьюнити AI People, Елена Сокирко - предприниматель, бизнес-советник; Александр Панасик - исполнительный директор группы компаний CFO av.by, realt.by; финансовый советник Фонда прямых инвестиций Зубр Капитал.

Итоги мероприятия:

Финальный день завершился презентациями проектов. В состав членов жюри вошли ведущие белорусские предприниматели, бизнесмены, менеджеры и бизнес-тренеры:

Дарья Шамигова

Дмитрий Бурак

Александр Панасик

Марина Детинко

Александр Грижневич

Владимир Майшук

Алексей Латинник





16 команд разработали социальные проекты для развития общества в Беларуси и представили свои результаты.

По результатам выступлений в 2-х месячный акселератор экосистемы “Malimon” были отобраны 7 проектов:

Проект 1 «Together» — это приложение для связи волонтёров с людьми, нуждающимися в помощи, для решения повседневных задач.

— это приложение для связи волонтёров с людьми, нуждающимися в помощи, для решения повседневных задач. Проект 2 «Простыя людзі» - образовательный центр с фокусом на развитии софт и хард скиллз. Создает пространство для личностного и профессионального роста.

- образовательный центр с фокусом на развитии софт и хард скиллз. Создает пространство для личностного и профессионального роста. Проект «Padzei» решает проблему поиска релевантных ивентов, формируя персонализированную рекомендательную ленту.

решает проблему поиска релевантных ивентов, формируя персонализированную рекомендательную ленту. С проектом «Тачки» аренда автомобилей становится доступной, выгодной и предлагает краткосрочные варианты аренды

аренда автомобилей становится доступной, выгодной и предлагает краткосрочные варианты аренды Проект «Specialsmetter» - онлайн-платформа развивающих программ для детей с особенностями психофизического развития позволяет родителям и опекунам детей дошкольного и младшего школьного возраста находить необходимых специалистов для решения актуальных коррекционных и развивающих задач

Проект «Наш портал» предлагает положительную информацию по всем сферам жизни с использованием ИТ-решения для развития, такие как чат-бот и мобильное приложение

Проект «Podrabotka» – это веб-приложение, которое станет мостом между двумя сторонами, объединяющая работодателей и студентов, стремящихся найти возможности для дополнительного заработка

Помимо акселератора, проекты, занявшие призовые места, усилили дополнительно партнёры хакатона IT-школа “Myfreedom” и на два месяца предоставили техническую команду с менторами. После прохождения акселератора, команды презентуют свои результаты на Demoday перед потенциальными спонсорами.

Совместно с лизинговой компанией Ringo.by такой формат хакатона стал не только успешной площадкой для идей и талантов, но и подчеркнул важность развития стартап-культуры в Беларуси. Хотелось бы отметить, что за 2 дня участникам хакатона “STARTUP BOOM” удалось получить:

профессиональную обратную связь и консультации от экспертов

улучшить навыки публичных выступлений

привлечь компетентных сотрудников в команды и разработать прототипы социальных стартапов

завести полезные контакты и деловых партнёров

