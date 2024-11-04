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Погода в СНГ: Беларусь атаковал резкий ветер, на севере и западе Казахстана морозно

04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Москву и область накрыл первый сильный снегопад. На дорогах свежий скользкий покров и гололедица. С утра спешащие водители массово попадают в аварии. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Жителей Беларуси предупредили о ненастном госте. В стране резкий ветер, порывами до 24 метров в секунду. Действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Вихрь продвигает и дожди. При такой силе ветра возможны повреждения линий электропередачи, кровель домов, обрушение слабо укрепленных конструкций. Есть вероятность падения деревьев, предупреждают спасатели.

Казахстан

Север и запад Казахстана сдаются зиме. Днем там легкий мороз, снег, резкий ветер. На дорогах скользко. Без осадков только на юге. Туда вновь заглянуло лето. Плюс 20 в Алматы. Одни жители ловят последние солнечные дни, а другие отправляются в горы за зимним настроением. На катке «Медео» уже залили лед. В этом году – раньше обычного. Холодильное оборудование самого высокогорного стадиона позволяет. Комплекс расположен на высоте почти 1700 метров над уровнем моря. Особые условия: невысокое атмосферное давление, отсутствие ветра и чистая горная вода делают лед «самым быстрым», а катание – комфортным.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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