Беларусь наладила поставки премиальной говядины и сыров в страны СНГ. Как осуществляется производство?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь стала основным поставщиком говядины в Россию. Корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский побывал в Могилевской области, где разводят племенных коров.

«У лимузинской породы очень развит материнский инстинкт. Слева в секции у нас стоят мамочки, которые должны отелиться, потом мы их перегоняем в правую сторону, где они телятся. Мы не подходим к ним до того времени, пока они не оближут теленка, не принюхаются», – рассказала зоотехник Виктория Юркина.

Виктория Юркина работает с элитными французскими коровами уже год. Порода с люксовым названием лимузин особого ухода не требует. Но есть и свои особенности. В стаде матриархат.

«Мы кормим их теми кормами, которые есть в хозяйстве. В основном это силос, сенаж, концентраты, добавляем жмых, если нужно, и соль. 50 килограммов на голову. 400 килограммов у нас телки, им достаточно», – отметила Виктория Юркина.

Одна особь дает до 80 килограммов премиального мраморного мяса. Почти все стейки отправляются на экспорт в СНГ и в те страны, где предпочитают халяльную пищу.

«У нашей говядины нет такого специфического запаха молочного, сами волокна мышцы тонкие. При массировании данного мяса оно приобретает вкусовые качества, которые не сравнимы со стандартной говядиной, полученной от черно-пестрого скота», – отметил заместитель главы фермерского хозяйства Андрей Кузьменко.

На фермерском хозяйстве запустили производство сыра, пока около двух тонн в сутки. Цех маленький, потому цель – сразу производить продукт с высокой маржинальностью. Твердые премиальные сыры также отправятся на рынок стран Содружества.

«Мы сейчас прорабатываем линейку выдержанных сыров, потому что они достаточно дорогостоящие, имеют длительные сроки хранения. У них своя ниша. Есть контакты с потребителем на территории стран СНГ. Мы будем прорабатывать вкусовые предпочтения потребителей, чтобы узнать, что больше нравится покупателям из того, что лежит на полках», – сообщил директор предприятия Сергей Сороговец.

За год на экспорте продуктов питания Беларусь заработала четыре миллиарда рублей – почти 117 миллиардов российских. Наиболее широко в торговой линейке представлены продукты переработки молока и мяса.

«Есть разные ценовые категории наших продуктов, и каждая из них находит своего потребителя, в том числе и премиальная. Это сыры, масло животное, молоко в потребительской упаковке, готовая мясная продукция, колбасные изделия. Вся эта продукция присутствует на рынках стран СНГ», – пояснила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ксения Мелешко.

Основной покупатель белорусских продуктов питания премиум-класса – Россия. Налаживаются поставки в страны Азии. В среднем каждый белорус потребляет до 100 килограммов мяса в год. Около 80% продуктов в рационе – отечественные.