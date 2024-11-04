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Беларусь наладила поставки премиальной говядины и сыров в страны СНГ. Как осуществляется производство?
04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь стала основным поставщиком говядины в Россию. Корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский побывал в Могилевской области, где разводят племенных коров.
Виктория Юркина работает с элитными французскими коровами уже год. Порода с люксовым названием лимузин особого ухода не требует. Но есть и свои особенности. В стаде матриархат.
Одна особь дает до 80 килограммов премиального мраморного мяса. Почти все стейки отправляются на экспорт в СНГ и в те страны, где предпочитают халяльную пищу.
На фермерском хозяйстве запустили производство сыра, пока около двух тонн в сутки. Цех маленький, потому цель – сразу производить продукт с высокой маржинальностью. Твердые премиальные сыры также отправятся на рынок стран Содружества.
За год на экспорте продуктов питания Беларусь заработала четыре миллиарда рублей – почти 117 миллиардов российских. Наиболее широко в торговой линейке представлены продукты переработки молока и мяса.
Основной покупатель белорусских продуктов питания премиум-класса – Россия. Налаживаются поставки в страны Азии. В среднем каждый белорус потребляет до 100 килограммов мяса в год. Около 80% продуктов в рационе – отечественные.
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Беларусь наладила поставки премиальной говядины и сыров в страны СНГ. Как осуществляется производство?
За год на экспорте продуктов питания республика заработала четыре миллиарда рублей – почти 117 миллиардов российских.
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