|
Это AMACON: в Минске проведут профильную конференцию для маркетологов
04.11.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
14 ноября в Минске пройдет вторая конференция по маркетингу, рекламе и аналитике AMACON (Advertising Marketing Analytics Conference). Организаторы обещают реальные кейсы с цифрами, а также выступления экспертов, которые дадут работающий инструментарий маркетинга.
Мероприятие станет площадкой для интеграции специалистов с разным бэкграундом, молодых маркетологов и настоящих экспертов рынка. Участники AMACON смогут по-новому взглянуть на маркетинговые процессы и получить необходимые знания для внедрения новых решений в своей компании или проекте.
На конференции спикеры поделятся своей практикой и результатами использования маркетинговых инструментов и каналов «завоевания» клиента в онлайн и офлайн. Представители бизнеса расскажут о значении собственных пространств и ивентов в стратегическом развитии компании. Будут охвачены и темы позиционирования и эффективного ребрендинга. А опытные бизнес-тренеры дадут теоретическую и практическую базу по методам продуктовой аналитики.
Для участников доступны 3 пакета билетов: студент (ограниченное количество), стандарт и бизнес. Подробная информация о билетах и программе мероприятия уже доступна на сайте
AMACON – это маркетинг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября в Минске пройдет вторая конференция по маркетингу, рекламе и аналитике AMACON (Advertising Marketing Analytics Conference). Организаторы обещают реальные кейсы с цифрами, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)