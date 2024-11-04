Это AMACON: в Минске проведут профильную конференцию для маркетологов

Источник материала: ProBusiness





14 ноября в Минске пройдет вторая конференция по маркетингу, рекламе и аналитике AMACON (Advertising Marketing Analytics Conference). Организаторы обещают реальные кейсы с цифрами, а также выступления экспертов, которые дадут работающий инструментарий маркетинга.

Мероприятие станет площадкой для интеграции специалистов с разным бэкграундом, молодых маркетологов и настоящих экспертов рынка. Участники AMACON смогут по-новому взглянуть на маркетинговые процессы и получить необходимые знания для внедрения новых решений в своей компании или проекте.

На конференции спикеры поделятся своей практикой и результатами использования маркетинговых инструментов и каналов «завоевания» клиента в онлайн и офлайн. Представители бизнеса расскажут о значении собственных пространств и ивентов в стратегическом развитии компании. Будут охвачены и темы позиционирования и эффективного ребрендинга. А опытные бизнес-тренеры дадут теоретическую и практическую базу по методам продуктовой аналитики.

Для участников доступны 3 пакета билетов: студент (ограниченное количество), стандарт и бизнес. Подробная информация о билетах и программе мероприятия уже доступна на сайте amacon.by .

AMACON – это маркетинг.