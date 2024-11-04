ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Это AMACON: в Минске проведут профильную конференцию для маркетологов

04.11.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


14 ноября в Минске пройдет вторая конференция по маркетингу, рекламе и аналитике AMACON (Advertising Marketing Analytics Conference). Организаторы обещают реальные кейсы с цифрами, а также выступления экспертов, которые дадут работающий инструментарий маркетинга.

Мероприятие станет площадкой для интеграции специалистов с разным бэкграундом, молодых маркетологов и настоящих экспертов рынка. Участники AMACON смогут по-новому взглянуть на маркетинговые процессы и получить необходимые знания для внедрения новых решений в своей компании или проекте.

На конференции спикеры поделятся своей практикой и результатами использования маркетинговых инструментов и каналов «завоевания» клиента в онлайн и офлайн. Представители бизнеса расскажут о значении собственных пространств и ивентов в стратегическом развитии компании. Будут охвачены и темы позиционирования и эффективного ребрендинга. А опытные бизнес-тренеры дадут теоретическую и практическую базу по методам продуктовой аналитики.

Для участников доступны 3 пакета билетов: студент (ограниченное количество), стандарт и бизнес. Подробная информация о билетах и программе мероприятия уже доступна на сайте amacon.by.

AMACON – это маркетинг.

Организатором мероприятия выступает ООО «Белвнешреклама».

Дата и время: 14 ноября 2024 г. с 10:00 до 19:00.

Регистрация: с 9:30.

Место проведения: конференц-центр IBB, зал «Европа».

Адрес: г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11 (ст. м. Петровщина).

Тел.: +375 (29) 319 02 02, +375 (33) 319 02 02

E-mail: info@bzr.by, reklama@bzr.by.

Сайт: http://amacon.by/

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября в Минске пройдет вторая конференция по маркетингу, рекламе и аналитике AMACON (Advertising Marketing Analytics Conference). Организаторы обещают реальные кейсы с цифрами, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолет Гагарина, кресло Лукашенко: чем привлекает Музей авиации и космонавтики под Минском?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2024
Mir24.TV Belarus
04.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика