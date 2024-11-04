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Самолет Гагарина, кресло Лукашенко: чем привлекает Музей авиации и космонавтики под Минском?

04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет Гагарина, кресло Лукашенко: чем привлекает Музей авиации и космонавтики под Минском?
 Фото: МТРК «Мир»

Музей авиации и космонавтики под Минском собрал более 50 экспонатов. Среди них, например, самолет Юрия Гагарина. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Восьмиклассник Даниил Минуенко сегодня в президентском кресле. В этом лайнере до 2016 года летал президент Беларуси Александр Лукашенко. О карьере политика Даниил не задумывается, зато уже успел выучить несколько профессиональных авиатерминов.

«В музее мне больше всего понравился президентский самолет. Да и сам музей мне понравился, потому что необычно, что можно полазить, посмотреть, где и что находится, как управляется», – поделился ученик школы №15 Лиды Даниил Минуенко.

Под открытым небом самолеты и вертолеты разных десятилетий. Лайнеры привозили со всей республики и из России. Есть и редкие экспонаты. На борту Як-18 учился летать первый космонавт Юрий Гагарин. Технику можно посмотреть не только снаружи. В музее посетители могут заглянуть в салон лайнера и посидеть в кабине пилотов – с «полным погружением».

«Мы считаем, что это будет такой центр, где будет формироваться и сознание молодых людей, и выбор профессии. Изучить глубже историю авиации, на чем наши летчики летали в 60-х, 70-х годах, 80-х годах, какая техника была и какая сейчас есть», –отметил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

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В музее представлены и космические экспонаты. Здесь «приземлились» два спускаемых корабля «Союз». Их специально доставили из Королева. Посмотреть можно и скафандры, костюмы и кресла-ложементы.

«Ложемент принадлежит Климуку Петру Ильичу. Дело в том, что все ложементы изготавливаются персонально для каждого космонавта. Это связано с обеспечением жизни и здоровья космонавтов при осуществлении полета», – пояснил начальник музея авиации Минского аэроклуба ДОСААФ Андрей Пыж.

История музея началась в 2001 году. Тогда было всего четыре экспоната. Сейчас в музее 52 летательных аппарата, и экспозицию планируют расширять.

Любопытно, что Корейская Народно-Демократическая Республика переработала и до сих пор использует в учебно-тренировочных целях советский Як-18. Именно этот самолет корейские пилоты использовали в качестве миниатюрного, но маневренного бомбардировщика во время войны.



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Здесь «приземлились» и два спускаемых корабля «Союз». Их привезли из Королева.
 
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