|
Самолет Гагарина, кресло Лукашенко: чем привлекает Музей авиации и космонавтики под Минском?
04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Музей авиации и космонавтики под Минском собрал более 50 экспонатов. Среди них, например, самолет Юрия Гагарина. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Восьмиклассник Даниил Минуенко сегодня в президентском кресле. В этом лайнере до 2016 года летал президент Беларуси Александр Лукашенко. О карьере политика Даниил не задумывается, зато уже успел выучить несколько профессиональных авиатерминов.
Под открытым небом самолеты и вертолеты разных десятилетий. Лайнеры привозили со всей республики и из России. Есть и редкие экспонаты. На борту Як-18 учился летать первый космонавт Юрий Гагарин. Технику можно посмотреть не только снаружи. В музее посетители могут заглянуть в салон лайнера и посидеть в кабине пилотов – с «полным погружением».
«Мы считаем, что это будет такой центр, где будет формироваться и сознание молодых людей, и выбор профессии. Изучить глубже историю авиации, на чем наши летчики летали в 60-х, 70-х годах, 80-х годах, какая техника была и какая сейчас есть», –отметил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.
В музее представлены и космические экспонаты. Здесь «приземлились» два спускаемых корабля «Союз». Их специально доставили из Королева. Посмотреть можно и скафандры, костюмы и кресла-ложементы.
«Ложемент принадлежит Климуку Петру Ильичу. Дело в том, что все ложементы изготавливаются персонально для каждого космонавта. Это связано с обеспечением жизни и здоровья космонавтов при осуществлении полета», – пояснил начальник музея авиации Минского аэроклуба ДОСААФ Андрей Пыж.
Любопытно, что Корейская Народно-Демократическая Республика переработала и до сих пор использует в учебно-тренировочных целях советский Як-18. Именно этот самолет корейские пилоты использовали в качестве миниатюрного, но маневренного бомбардировщика во время войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь «приземлились» и два спускаемых корабля «Союз». Их привезли из Королева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)