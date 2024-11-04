Самолет Гагарина, кресло Лукашенко: чем привлекает Музей авиации и космонавтики под Минском?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музей авиации и космонавтики под Минском собрал более 50 экспонатов. Среди них, например, самолет Юрия Гагарина. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Восьмиклассник Даниил Минуенко сегодня в президентском кресле. В этом лайнере до 2016 года летал президент Беларуси Александр Лукашенко. О карьере политика Даниил не задумывается, зато уже успел выучить несколько профессиональных авиатерминов.

«В музее мне больше всего понравился президентский самолет. Да и сам музей мне понравился, потому что необычно, что можно полазить, посмотреть, где и что находится, как управляется», – поделился ученик школы №15 Лиды Даниил Минуенко.

Под открытым небом самолеты и вертолеты разных десятилетий. Лайнеры привозили со всей республики и из России. Есть и редкие экспонаты. На борту Як-18 учился летать первый космонавт Юрий Гагарин. Технику можно посмотреть не только снаружи. В музее посетители могут заглянуть в салон лайнера и посидеть в кабине пилотов – с «полным погружением».

«Мы считаем, что это будет такой центр, где будет формироваться и сознание молодых людей, и выбор профессии. Изучить глубже историю авиации, на чем наши летчики летали в 60-х, 70-х годах, 80-х годах, какая техника была и какая сейчас есть», –отметил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

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