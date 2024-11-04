Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений: «Таких низких цен не помню в истории»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений. Мера связана с падением цен на полезные ископаемые. Об этом зашла речь во время назначения нового гендиректора «Беларуськалия».

«Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства. Главное, чтобы не пострадали люди: чтобы вовремя платили заработную плату и так далее. Проработай этот вопрос», – поручил Лукашенко.

Белорусские калийные удобрения находятся в ряде стран под санкциями. Президент предложил больше применять их у себя в стране, чтобы увеличить урожайность, а соответственно, вырастет и экспорт сельхозпродукции. Беларусь занимает третье место в мире по производству калийных удобрений.