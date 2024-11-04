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Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений: «Таких низких цен не помню в истории»
04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений. Мера связана с падением цен на полезные ископаемые. Об этом зашла речь во время назначения нового гендиректора «Беларуськалия».
Белорусские калийные удобрения находятся в ряде стран под санкциями. Президент предложил больше применять их у себя в стране, чтобы увеличить урожайность, а соответственно, вырастет и экспорт сельхозпродукции. Беларусь занимает третье место в мире по производству калийных удобрений.
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Об этом зашла речь во время назначения нового гендиректора «Беларуськалия».
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