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Азербайджанский праздник граната отметили в белорусском вузе: плоды – на столе, в картинах и танцах
04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел Праздник граната – это национальное торжество в азербайджанской культуре. Традиционно этот день отметили в Белорусском государственном педагогическом университете.
Торжественные мероприятия провели в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка неслучайно. Вуз тесно сотрудничает в сфере образования и культуры с партнерами из Азербайджана. Проводят совместные научные исследования, расширяют сотрудничество в культурно-образовательной сфере. Также студенты азербайджанских вузов принимают участие в Звездных походах по местам боевой и трудовой славы белорусского народа.
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В одном зале собрались студенты из Беларуси и азербайджанская диаспора, чрезвычайный и полномочный посол, а также постоянный координатор ООН в Беларуси.
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