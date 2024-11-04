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Азербайджанский праздник граната отметили в белорусском вузе: плоды – на столе, в картинах и танцах

04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел Праздник граната – это национальное торжество в азербайджанской культуре. Традиционно этот день отметили в Белорусском государственном педагогическом университете.

Чем полезен гранат и как правильно его выбирать?
Праздник объединил представителей разных культур. В одном зале собрались студенты из Беларуси и азербайджанская диаспора, чрезвычайный и полномочный посол, а также постоянный координатор ООН в Беларуси. Гранат считают символом здоровья и благосостояния. Азербайджанский праздник сбора урожая – аналог белорусских Дожинок. В 2020 году Праздник граната был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Торжественные мероприятия провели в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка неслучайно. Вуз тесно сотрудничает в сфере образования и культуры с партнерами из Азербайджана. Проводят совместные научные исследования, расширяют сотрудничество в культурно-образовательной сфере. Также студенты азербайджанских вузов принимают участие в Звездных походах по местам боевой и трудовой славы белорусского народа.

Азербайджанский праздник граната отметили в белорусском вузе: плоды – на столе, в картинах и танцах
Азербайджанский праздник граната отметили в белорусском вузе: плоды – на столе, в картинах и танцах
Азербайджанский праздник граната отметили в белорусском вузе: плоды – на столе, в картинах и танцах
Азербайджанский праздник граната отметили в белорусском вузе: плоды – на столе, в картинах и танцах



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Теги: Минск
 
 
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В одном зале собрались студенты из Беларуси и азербайджанская диаспора, чрезвычайный и полномочный посол, а также постоянный координатор ООН в Беларуси.
 
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