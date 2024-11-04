Лукашенко: У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил и согласовал новых руководителей крупных госпредприятий.

Новым председателем концерна «Белнефтехим» стал Илья Икан, бывший директор компании по выпуску стекловолокна. А его предшественник Андрей Рыбаков возглавил предприятие по добыче и производству калийных удобрений. Перед назначенцами президент поставил ряд задач. Оба предприятия находятся под санкциями. Нужно найти пути, чтобы нивелировать их последствия. Также завершить инвестиционные проекты.

«Мы часто ищем инвестиции-инвестиции, куда вложить средства, надо вкладывать в те школы, в те компетенции, которые мы сегодня имеем. У нас очень много таких направлений. И в сфере гражданской, и в сфере военной промышленности. Это важнейшие направления. В том числе и «Беларуськалий». Ну да, сегодня блокируют поставки калийных удобрений. Но у меня море запросов, от не буду называть эти государства: «Давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные удобрения», – отметил Лукашенко.