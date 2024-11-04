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Лукашенко: У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений
04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назначил и согласовал новых руководителей крупных госпредприятий.
Новым председателем концерна «Белнефтехим» стал Илья Икан, бывший директор компании по выпуску стекловолокна. А его предшественник Андрей Рыбаков возглавил предприятие по добыче и производству калийных удобрений. Перед назначенцами президент поставил ряд задач. Оба предприятия находятся под санкциями. Нужно найти пути, чтобы нивелировать их последствия. Также завершить инвестиционные проекты.
Новых руководителей президент призвал работать сообща и делиться друг с другом опытом.
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Президент республики назначил и согласовал новых руководителей крупных госпредприятий.
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