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Лукашенко: У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений

04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко назначил и согласовал новых руководителей крупных госпредприятий.

Новым председателем концерна «Белнефтехим» стал Илья Икан, бывший директор компании по выпуску стекловолокна. А его предшественник Андрей Рыбаков возглавил предприятие по добыче и производству калийных удобрений. Перед назначенцами президент поставил ряд задач. Оба предприятия находятся под санкциями. Нужно найти пути, чтобы нивелировать их последствия. Также завершить инвестиционные проекты.

«Мы часто ищем инвестиции-инвестиции, куда вложить средства, надо вкладывать в те школы, в те компетенции, которые мы сегодня имеем. У нас очень много таких направлений. И в сфере гражданской, и в сфере военной промышленности. Это важнейшие направления. В том числе и «Беларуськалий». Ну да, сегодня блокируют поставки калийных удобрений. Но у меня море запросов, от не буду называть эти государства: «Давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные удобрения», – отметил Лукашенко.

Новых руководителей президент призвал работать сообща и делиться друг с другом опытом.



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Президент республики назначил и согласовал новых руководителей крупных госпредприятий.
 
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