ЦИК Беларуси: Семь человек претендуют стать кандидатами в президенты на очередных выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центральная избирательная комиссия Беларуси завершила регистрацию инициативных групп. Стать кандидатами в президенты Беларуси претендуют семь человек, из них две женщины и пятеро мужчин.

Всего в ЦИК подали 11 заявлений. Четырем отказали в регистрации по разным причинам: от неполного пакета документов до отсутствия заявлений или недостаточного числа членов инициативных групп. Теперь за возможность стать кандидатом в президенты страны поборются семь кандидатов, трое из них беспартийные. Уже 7 ноября их инициативные группы начнут сбор подписей у граждан.

«Специфика президентской избирательной кампании, в отличие от Единого дня голосования, когда мы избирали депутатов всех уровней, – это выдвижение только путем сбора подписей кандидатом. Поэтому претенденты должны набрать не меньше 100 тысяч подписей граждан, обладающих избирательным правом», – заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Для проведения выборов в стране будет сформировано 153 территориальные комиссии. Они и обеспечат подсчет и проверку подписей, которые в ЦИК предоставят инициативные группы уже 6 декабря. Сами выборы пройдут 26 января.