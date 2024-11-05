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ЦИК Беларуси: Семь человек претендуют стать кандидатами в президенты на очередных выборах
05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центральная избирательная комиссия Беларуси завершила регистрацию инициативных групп. Стать кандидатами в президенты Беларуси претендуют семь человек, из них две женщины и пятеро мужчин.
Всего в ЦИК подали 11 заявлений. Четырем отказали в регистрации по разным причинам: от неполного пакета документов до отсутствия заявлений или недостаточного числа членов инициативных групп. Теперь за возможность стать кандидатом в президенты страны поборются семь кандидатов, трое из них беспартийные. Уже 7 ноября их инициативные группы начнут сбор подписей у граждан.
Для проведения выборов в стране будет сформировано 153 территориальные комиссии. Они и обеспечат подсчет и проверку подписей, которые в ЦИК предоставят инициативные группы уже 6 декабря. Сами выборы пройдут 26 января.
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Центральная избирательная комиссия республики завершила регистрацию инициативных групп.
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