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ЦИК Беларуси: Семь человек претендуют стать кандидатами в президенты на очередных выборах

05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси: Семь человек претендуют стать кандидатами в президенты на очередных выборах
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Центральная избирательная комиссия Беларуси завершила регистрацию инициативных групп. Стать кандидатами в президенты Беларуси претендуют семь человек, из них две женщины и пятеро мужчин.

Всего в ЦИК подали 11 заявлений. Четырем отказали в регистрации по разным причинам: от неполного пакета документов до отсутствия заявлений или недостаточного числа членов инициативных групп. Теперь за возможность стать кандидатом в президенты страны поборются семь кандидатов, трое из них беспартийные. Уже 7 ноября их инициативные группы начнут сбор подписей у граждан.

«Специфика президентской избирательной кампании, в отличие от Единого дня голосования, когда мы избирали депутатов всех уровней, – это выдвижение только путем сбора подписей кандидатом. Поэтому претенденты должны набрать не меньше 100 тысяч подписей граждан, обладающих избирательным правом», – заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Для проведения выборов в стране будет сформировано 153 территориальные комиссии. Они и обеспечат подсчет и проверку подписей, которые в ЦИК предоставят инициативные группы уже 6 декабря. Сами выборы пройдут 26 января.



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Центральная избирательная комиссия республики завершила регистрацию инициативных групп.
 
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