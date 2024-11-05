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Погода в СНГ: В центре, на севере и западе Казахстана метели, в Беларуси выпал первый снег

05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: В центре, на севере и западе Казахстана метели, в Беларуси выпал первый снег
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве лежит снег, на дорогах гололедица. На градусниках минус 1. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?
Комментарий эксперта
Жители Казахстана уже ощутили натиск зимы. В Астане легкий мороз. В центре, на севере и западе страны – метели, порывистый ветер, на дорогах скользко. Снегопады доберутся и до востока республики. А в горах уже давно лежит снег. Там в национальном природном парке Катон-Карагай в объектив фотоловушки попали рысь, орел и сибирский горный козел. Уникальные кадры редких животных помогут экологам лучше изучить биологическое разнообразие Южного Алтая.

Беларусь

Белорусы встречают первый снег. Пока он не на всей территории республики, а только на северо-востоке. В стране продолжается снижение температуры. Днем от нуля до плюс восьми. На дорогах гололед. Будет ветрено, порывы до 10 метров в секунду. В стране разгар загонной охоты на диких животных. Это золотой сезон для охотхозяйств. В основном выслеживают копытных – это косули, лоси и олени. А для иностранных любителей такого отдыха организуют целые туры. Чаще всего приезжают из России. Для охотников в стране открыто 80 баз.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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