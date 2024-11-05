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Погода в СНГ: В центре, на севере и западе Казахстана метели, в Беларуси выпал первый снег
05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Беларусь
Белорусы встречают первый снег. Пока он не на всей территории республики, а только на северо-востоке. В стране продолжается снижение температуры. Днем от нуля до плюс восьми. На дорогах гололед. Будет ветрено, порывы до 10 метров в секунду. В стране разгар загонной охоты на диких животных. Это золотой сезон для охотхозяйств. В основном выслеживают копытных – это косули, лоси и олени. А для иностранных любителей такого отдыха организуют целые туры. Чаще всего приезжают из России. Для охотников в стране открыто 80 баз.
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