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Мишустин: Заседание Высшего Госсовета, приуроченное к 25-летию Договора о создании Союзного государства, пройдет в Минске
05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ближайшее заседание Высшего Госсовета России и Беларуси состоится в Минске, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.
Михаил Мишустин прибыл в Минск во вторник, он проводит заседание Совмина совместно с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. На заседании стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Особое внимание уделят выполнению «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы», которые были утверждены в Санкт-Петербурге 29 января.
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Мишустин: Заседание Высшего Госсовета, приуроченное к 25-летию Договора о создании Союзного государства, пройдет в Минске
Председатель правительства РФ прибыл в Минск, он проводит заседание Совмина Союзного государства совместно с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
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