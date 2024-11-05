Мишустин: Заседание Высшего Госсовета, приуроченное к 25-летию Договора о создании Союзного государства, пройдет в Минске

Михаил Мишустин прибыл в Минск во вторник, он проводит заседание Совмина совместно с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. На заседании стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Особое внимание уделят выполнению «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы», которые были утверждены в Санкт-Петербурге 29 января.