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Мишустин: Заседание Высшего Госсовета, приуроченное к 25-летию Договора о создании Союзного государства, пройдет в Минске

05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ближайшее заседание Высшего Госсовета России и Беларуси состоится в Минске, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

«Наша встреча проходит в преддверии заседания Высшего Госсовета под руководством Владимира Путина и Александра Лукашенко. Оно состоится здесь, в Минске», – сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, предстоящую встречу приурочат к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Ранее президент Беларуси говорил, что заседание Высшего Госсовета планируется на 5 декабря.

Михаил Мишустин прибыл в Минск во вторник, он проводит заседание Совмина совместно с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. На заседании стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Особое внимание уделят выполнению «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы», которые были утверждены в Санкт-Петербурге 29 января.



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Теги: Минск
 
 
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Председатель правительства РФ прибыл в Минск, он проводит заседание Совмина Союзного государства совместно с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
 
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