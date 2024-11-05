Лукашенко: Беларусь и Тульская область России могут достичь товарооборота в $1 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Тула могут увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

«Беларусь и ваша область серьезно шагнули вперед в области нашего сотрудничества. Двусторонний товарооборот за минувшие два года, несмотря ни на какие сложности, а может благодаря этим сложностям, достиг показателя в полмиллиарда долларов. Это достаточно внушительные объемы. За девять месяцев текущего года мы добавили 37%. Колоссальный рост. Поэтому миллиард долларов – планка не такая высокая сегодня для нас», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал наиболее перспективные сферы для расширения сотрудничества. Прежде всего, это промышленная кооперация, особенно по производству спецпродукции. Также Беларусь готова поставлять в Тульскую область электрический пассажирский транспорт и наращивать экспорт продовольствия. Одним из важных направлений президент назвал науку. Специалисты могут вместе производить химические компоненты и композитные материалы. Также Беларусь готова сотрудничать в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнул Александр Лукашенко.