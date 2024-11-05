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Лукашенко: Беларусь и Тульская область России могут достичь товарооборота в $1 млрд
05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Тула могут увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом заявил президент
Александр Лукашенко назвал наиболее перспективные сферы для расширения сотрудничества. Прежде всего, это промышленная кооперация, особенно по производству спецпродукции. Также Беларусь готова поставлять в Тульскую область электрический пассажирский транспорт и наращивать экспорт продовольствия. Одним из важных направлений президент назвал науку. Специалисты могут вместе производить химические компоненты и композитные материалы. Также Беларусь готова сотрудничать в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнул Александр Лукашенко.
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Президент республики на встрече с губернатором российского региона Дмитрием Миляевым назвал наиболее перспективные сферы для расширения сотрудничества.
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