Итоги совмина Союзного государства в Минске: отмена роуминга, совместное празднование 80-летия Победы, импортозамещающее ПО

«Белорусы ездят в Россию, россияне в Беларусь, конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры, интернет-трафик были в соответствии с домашними тарифами, привычными для людей. Мы выполняем решения наших президентов, шаг за шагом идем и сегодня приняли целый ряд важнейших решений, чтобы по тарифам могли быть они совместимы с домашней сетью», – отметил Михаил Мишустин.

«И технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение президентов, и оно выполнено. Все вопросы обсуждались сквозь призму обеспечения равных прав граждан Беларуси и России, как было поручено председателем Высшего государственного совета Союзного государства, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», – заявил Роман Головченко.

Между Беларусью и Россией действуют 28 союзных программ. Они уже выполнены на 100%. Но работа на этом не останавливается. Уже выработан план мероприятий на ближайшие годы. На ускорение интеграции рассчитаны более 300 из них.

В декабре Союзному государству исполнится четверть века. За это время страны значительно продвинулись в усилении экономической интеграции. Сейчас Беларусь и Россия делают ставку на импортозамещение и создание совместных производств. Это позволяет эффективно бороться с западными санкциями.