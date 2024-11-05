Итоги совмина Союзного государства в Минске: отмена роуминга, совместное празднование 80-летия Победы, импортозамещающее ПО

Россия и Беларусь с 1 марта перейдут на «домашние» тарифы сотовой связи, об этом заявил Михаил Мишустин на межправительственном совете Союзного государства в Минске. Председатель правительства РФ провел встречу с белорусским коллегой Романом Головченко, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Как итог встречи министров Союзного государства – более 20 подписанных документов. Переговоры шли за закрытыми дверями больше часа. Обсудили десятки вопросов. Среди них совместное празднование 80-летия Победы, единый статус продуктов от производителей двух стран, запуск пригородных поездов между граничащими регионами. Странам предстоит объединить усилия для создания импортозамещающего программного обеспечения. Важнейшим из вопросов стала отмена роуминга в Союзном государстве. Комфортными тарифами граждане Беларуси и России смогут пользоваться с 1 марта следующего года. Это подчеркнул и глава российского правительства Михаил Мишустин. Вместе со своим белорусским коллегой Романом Головченко они пообщались с журналистами и тем самым подвели итоги совета.
«Белорусы ездят в Россию, россияне в Беларусь, конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры, интернет-трафик были в соответствии с домашними тарифами, привычными для людей. Мы выполняем решения наших президентов, шаг за шагом идем и сегодня приняли целый ряд важнейших решений, чтобы по тарифам могли быть они совместимы с домашней сетью», – отметил Михаил Мишустин.
«И технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение президентов, и оно выполнено. Все вопросы обсуждались сквозь призму обеспечения равных прав граждан Беларуси и России, как было поручено председателем Высшего государственного совета Союзного государства, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», – заявил Роман Головченко.
Между Беларусью и Россией действуют 28 союзных программ. Они уже выполнены на 100%. Но работа на этом не останавливается. Уже выработан план мероприятий на ближайшие годы. На ускорение интеграции рассчитаны более 300 из них.
В декабре Союзному государству исполнится четверть века. За это время страны значительно продвинулись в усилении экономической интеграции. Сейчас Беларусь и Россия делают ставку на импортозамещение и создание совместных производств. Это позволяет эффективно бороться с западными санкциями.