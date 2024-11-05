Борьбу со стихийными свалками усилили в Беларуси

«Землепользователями применяются в том числе фотоловушки в таких местах, где постоянно есть возможность выбросить какие-то несанкционированные отходы. Также призываем граждан обращаться на горячую линию Минского городского комитета природных ресурсов об установлении данных мест», – отметил заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Шунькин.

Стихийные свалки в прямом смысле слова отравляют жизнь. Химикаты загрязняют грунтовые воды и почву, делая ее неплодородной. За выброс мусора в неположенном месте штраф – до двух тысяч белорусских рублей. Это 58 тысяч российских.

«Если мы узнали, что где-то находится текущий мусор, свалки, мы сразу выезжаем и оперативно убираем. В основном это текущий мусор. Граждане отдыхают в лесу и не убирают за собой, хотя контейнеры расставлены на большей части территории», – пояснил начальник службы по охране и защите леса Минского городского лесопаркового хозяйства Алексей Апенок.

По всей территории Минского лесопаркового хозяйства расставлено более тысячи контейнеров. Но не все их используют. А крупногабаритный мусор и вовсе бросают просто в лесу.