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Борьбу со стихийными свалками усилили в Беларуси
05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси усилили борьбу со стихийными свалками. Проводят рейды по выявлению нарушителей. Только за этот год в бюджет поступило более 900 тысяч рублей штрафов. Это 26 миллионов в пересчете на российские рубли. Вместе с инспекторами на проверку отправился корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Стихийную свалку можно сравнить с музеем народного быта. Экспонаты точно сохранятся еще долгие годы. Даже через 500 лет пластиковая бутылка не успеет разложиться. Таких стихийных свалок с начала года по всей республике выявили 18 тысяч.
«Землепользователями применяются в том числе фотоловушки в таких местах, где постоянно есть возможность выбросить какие-то несанкционированные отходы. Также призываем граждан обращаться на горячую линию Минского городского комитета природных ресурсов об установлении данных мест», – отметил заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Шунькин.
Стихийные свалки в прямом смысле слова отравляют жизнь. Химикаты загрязняют грунтовые воды и почву, делая ее неплодородной. За выброс мусора в неположенном месте штраф – до двух тысяч белорусских рублей. Это 58 тысяч российских.
По всей территории Минского лесопаркового хозяйства расставлено более тысячи контейнеров. Но не все их используют. А крупногабаритный мусор и вовсе бросают просто в лесу.
За год
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С начала года в стране выявили 18 тысяч незаконных свалок. За выброс мусора в неположенных местах полагаются крупные штрафы.
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