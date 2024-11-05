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Борьбу со стихийными свалками усилили в Беларуси

05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьбу со стихийными свалками усилили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси усилили борьбу со стихийными свалками. Проводят рейды по выявлению нарушителей. Только за этот год в бюджет поступило более 900 тысяч рублей штрафов. Это 26 миллионов в пересчете на российские рубли. Вместе с инспекторами на проверку отправился корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Стихийную свалку можно сравнить с музеем народного быта. Экспонаты точно сохранятся еще долгие годы. Даже через 500 лет пластиковая бутылка не успеет разложиться. Таких стихийных свалок с начала года по всей республике выявили 18 тысяч.

Дмитрий Шунькин таких креативных помоек не видел давно, хотя регулярно осматривает леса под Минском. Полянка в глубине леса, на ее обустройство ушло не менее двух недель. Обычно стихийные свалки образуются у дорог и дачных кооперативов.

«Землепользователями применяются в том числе фотоловушки в таких местах, где постоянно есть возможность выбросить какие-то несанкционированные отходы. Также призываем граждан обращаться на горячую линию Минского городского комитета природных ресурсов об установлении данных мест», – отметил заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Шунькин.

Стихийные свалки в прямом смысле слова отравляют жизнь. Химикаты загрязняют грунтовые воды и почву, делая ее неплодородной. За выброс мусора в неположенном месте штраф – до двух тысяч белорусских рублей. Это 58 тысяч российских.

«Если мы узнали, что где-то находится текущий мусор, свалки, мы сразу выезжаем и оперативно убираем. В основном это текущий мусор. Граждане отдыхают в лесу и не убирают за собой, хотя контейнеры расставлены на большей части территории», – пояснил начальник службы по охране и защите леса Минского городского лесопаркового хозяйства Алексей Апенок.

По всей территории Минского лесопаркового хозяйства расставлено более тысячи контейнеров. Но не все их используют. А крупногабаритный мусор и вовсе бросают просто в лесу.

За год из лесфонда одной только Минской области вывезли более двух с половиной тысяч кубометров мусора. Все новые выявленные места стихийных свалок находятся на контроле сотрудников охраны природы.



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С начала года в стране выявили 18 тысяч незаконных свалок. За выброс мусора в неположенных местах полагаются крупные штрафы.
 
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