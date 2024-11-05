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Россия и Беларусь с 1 марта перейдут на «домашние» тарифы на сотовую связь. Совмин Союзного государства рассмотрел более 20 вопросов

05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь с 1 марта перейдут на «домашние» тарифы на сотовую связь. Совмин Союзного государства рассмотрел более 20 вопросов
 Фото: Правительство России

Россия и Беларусь с 1 марта перейдут на «домашние» тарифы сотовой связи, об этом заявил Михаил Мишустин на межправительственном совете Союзного государства в Минске. Председатель правительства провел встречу с белорусским коллегой Романом Головченко, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Политолог – о Союзном государстве:
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Стороны по итогам заседания Совета министров Союзного государства подписали более 20 документов о сотрудничестве. До этого министры обсуждали вопросы интеграции за закрытыми дверями. В Минск приехал глава правительства России Михаил Мишустин. С премьер-министром Беларуси Романом Головченко они тепло поприветствовали друг друга и пожали руки.

Встреча за столом переговоров была небыстрой. Среди вопросов к обсуждению – совместное празднование 80-летия Победы, единый статус продуктов от производителей двух стран, запуск пригородных поездов между граничащими регионами.

«За годы союзного строительства нами создана, я считаю, без преувеличения уникальная интеграционная модель, в рамках которой при полном сохранении суверенитета Беларуси и России сформированы необходимые условия для обеспечения комфортных условий жизни и работы граждан двух государств и бизнеса, а также дальнейшего развития экономического сотрудничества», – заявил Роман Головченко.

«Отдача от интеграции ощутима. Она выражается в том числе в показателях торгово-экономического сотрудничества. Взаимный товарооборот за восемь месяцев текущего года у нас прибавил 6%, достигнув почти 3 триллионов российских рублей или свыше 100 миллиардов белорусских рублей. Мы также укрепляем технологический суверенитет Союзного государства, вместе модернизируем и увеличиваем мощности в машино- и станкостроении, микроэлектронике, осваиваем выпуск техники и узлов, которые замещают поставки по импорту. Хотел бы, Роман Александрович, поблагодарить вас лично за вашу позицию», – отметил Михаил Мишустин.

Между Беларусью и Россией действуют 28 союзных программ. Они уже выполнены на 100%. Но работа на этом не останавливается. Уже выработан план мероприятий на ближайшие годы. А в декабре Союзному государству исполнится четверть века. Главы правительств Беларуси и России планируют выступить с заявлениями для журналистов. Так они подведут итоги встречи.



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Теги: Минск
 
 
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Среди вопросов к обсуждению – совместное празднование 80-летия Победы, единый статус продуктов от производителей двух стран, запуск пригородных поездов между...
 
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