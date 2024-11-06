Совмин Союзного государства в Минске. Курс – на создание равных прав для россиян и белорусов во всех сферах

«Мы уже двигаемся дальше, мы будем рассматривать вопрос об увеличении количества минут, предоставляемых в роуминге, и наконец сделаем большой шаг – это предоставление интернета по тарифам, приближенным к домашним», – заявил первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач.

Наладить связь жителей Союзного государства планируют с марта 2025 года. Главная задача таких решений – создать равные права для граждан во всех сферах жизни. В странах уже равноценно обеспечивают пенсиями и страховками, признают трудовой стаж и образование, поддерживают уязвимые категории граждан. На очереди – защита прав потребителей.

«Этот документ направлен на совершенствование законодательства двух стран с учетом того, в какой стране лучше зарекомендовали себя практики. Например, в Беларуси более короткие сроки по рассмотрению жалоб потребителей. В России более совершенное законодательство в области защиты прав при использовании цифрового контента», – пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

В этом году Союзное государство отметит 25-летие. К знаковой дате страны подходят с рекордными цифрами товарооборота в 100 миллиардов белорусских или три триллиона российских рублей. Предприятия Беларуси привлекают в российское судо- и авиастроение, работу с мирным атомом и освоение космоса.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что нами был сделан правильный выбор. Союзное строительство помогает Беларуси и России противостоять современным вызовам и угрозам. Создает необходимые условия для дальнейшего совместного развития наших стран, повышения благосостояния и уровня жизни народов», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Мы формируем единое экономическое, культурно-гуманитарное пространство и формируем комфортные условия в первую очередь для жизни наших людей, для комфортного ведения бизнеса, для привлечения инвестиций совместных в наши страны и для запуска важнейших инновационных проектов во всех сферах», – заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Но работа на этом не останавливается. Уже выработан план мероприятий на ближайшие годы. Это свыше 300 задач.

Между Беларусью и Россией действуют 28 союзных программ. Они уже выполнены на 100%.