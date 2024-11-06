Как получить сертификацию Meta, а также что это дает маркетологам и компаниям: опыт рекламного агентства

Источник материала: ProBusiness

Инновационный digital-хаб Wunder Digital получил статус Meta Media Certified Company. «Наша команда готова открыто рассказать, чего это стоило, что собой представлял испытательный экзамен и на что стоит обратить внимание при подготовке», — заявили в рекламном агентстве. «Про бизнес» выслушал специалистов, ведь если информации о получении сертификатов Google и Яндекс много, то личных историй и отзывов в случае с Meta гораздо меньше.

«Сертификация делает вас экспертом в области digital-рекламы»

— Идея того, чтобы Wunder Digital получил сертификацию Meta, появилась еще в 2023 году, — вспоминает Ольга Максюк, руководитель отдела размещения рекламы и аналитики Wunder Digital. — Но тогда перевести ее в конкретные действия было физически невозможно: команда подтверждала статус Google Premier Partner. Поэтому амбициозную задачу перенесли на 2024-й.



Ольга Максюк

Руководитель отдела размещения рекламы и аналитики Wunder Digital

Зачем нужна сертификация Meta:

Это признак того, что компания знает актуальные требования платформы и компетентна в вопросах подготовки рекламных материалов для нее. Сертифицированные специалисты помогают извлечь максимальную выгоду и эффективность. Сертификация делает вас экспертом в области digital-рекламы и укрепляет доверие со стороны клиентов.

Сертификация Meta: как можно получить?

Своими силами. Для этого необходимо подать заявку . $ 75 с человека — во столько обойдется одна попытка получить сертификат Meta Blueprint (это именно тот, который мы хотели). Чтобы попробовать еще, придется заплатить ту же сумму. Но, кстати, сертификаты в зависимости от своего типа отличаются по цене (бесплатных в целом нет). С помощью Meta. Раньше партнеры ASP могли предоставлять ваучеры, позволяющие сдавать все испытания без оплаты. Теперь же нужны прямые контакты с Meta, чтобы запрашивать их. Но их немного. Так, для получения статуса Meta Media Certified Company необходимо, чтобы сертификацию Meta Blueprint сдали от 20 человек нашей команды (или 20% от количества сотрудников).

К сведению: Meta Certified Media Buying Professional — подтверждение навыков в области закупки медийной рекламы, планирования и управления кампаниями, а также оптимизации эффективности объявлений на платформах Meta. Это еще и подтверждение умений медиапланирования и разработки маркетинговых стратегий для бизнес-целей.

Все работники действовали самостоятельно. Первый сертификат Meta получили в команде PPC-специалистов в феврале 2024-го. После этого, учитывая уже имевшийся опыт, мы смогли разработать свою систему обучения, поэтапно проходили тестирование, а также восполняли пробелы технического английского.

Как определить сотрудников, которые пройдут тест? Исходите из грейдов, но учитывайте общую картину. Заметили потенциал у сотрудника с грейдом ниже, но понимаете, что он хорош в английском и быстро осваивает технические навыки? Обязательно дайте ему шанс попробовать свои силы.

Подготовка к получению сертификата

Александра Федькина-Довгучиц, Project Manager команды PPC Wunder Digital, считает, что составляющие успешной сдачи экзамена Meta — это уверенный английский, сильная техническая база и самодисциплина.

— Моя задача заключалась в том, чтобы помочь коллегам в подготовке. Прежде всего мы перевели язык своих гаджетов на английский, чтобы привыкнуть к новой языковой среде. Ведь общение с проктором (наблюдателем), тесты и подготовка к экзамену проходит полностью на английском, — говорит она. — Приемлемый уровень — В2 или даже В1. Главное — хорошо знать техническую терминологию.



Александра Федькина-Довгучиц

Project Manager команды PPC Wunder Digital

5 советов для получения сертификата Meta

Ознакомьтесь с требованиями сертификации : проработайте все материалы, что есть, чтобы четко понимать, какие компетенции и знания от вас ждут. Изучите все рекомендованные курсы от Meta. Дополнительно ищите полезные данные в гайде . Документ достаточно большой — почти 150 страниц, но охватывает весь блок теории, которую необходимо усвоить.

Пройдите предварительные тесты от Meta. Их два вида: A и B. В каждой категории — по 30 вопросов, они очень похожи на те, что будут на реальном экзамене в конце. Проработайте кейсы и задачи из практики, связанные с рекламой в Meta. Реальные ситуации — это то, чего будет касаться большинство вопросов на экзамене. После сертификации, независимо от того, каким будет результат, постарайтесь оценить итоги: что было сложным, где стоит восполнить некоторые пробелы в знаниях и т.д. Не получилось сдать с первого раза? Через 5 дней вы сможете попробовать снова.

— Мы разделили теоретические вопросы на блоки. После прохождения каждого — устраивали проверку знаний, — отмечает Александра. — Практике тоже уделили должное внимание. Ведь много вопросов формулируется так, будто вы решаете конкретную задачу клиента. Например, такую: бренд обуви запускает новую линейку кроссовок и хочет привлечь внимание к ней. Серия рекламных объявлений упорядочена так, что аудитория должна увидеть сначала первую рекламу и только потом — вторую. Вопрос: какую цель кампании и тип покупки следует использовать этому бренду? Ниже представлены разные варианты ответов.

Мы устраивали онлайн-встречи каждую неделю по пятницам. Я составляла для команды задания, и мы их проходили в режиме реального времени, при включенном таймере. Поочередно зачитывали каждый вопрос вслух, переводили и искали вместе ответ. В остальные будни ребята изучали по 3 блока из справки Meta, что было своего рода домашним заданием.

Отдельную встречу посвятили изучению того, как проходит экзамен: что разрешается, а за что можно получить дисквалификацию.

Провалы, которых лучше не допускать:

Полагать, что впереди еще много времени. Прокрастинация может привести к тому, что вы начнете подготовку слишком поздно. Лучше сразу составить четкий план действий, изучить календарь и забронировать слоты. Допускать, что все подготовятся самостоятельно. Увы, но здесь все-таки лучше себя показывает командная работа. Необходимо систематизировать весь процесс обучения и выбрать лида проекта, который проконтролирует процесс, результаты и достижения. Рассчитывать, что спустя 2 месяца мотивация сохранится. Ввиду очень активной подготовки запал ваших коллег может угасать. Разговаривайте с теми, кому, на ваш взгляд, приходится тяжелее всех, и постарайтесь найти индивидуальный подход, мотивацию.

Лидия Озерская, ведущий специалист по рекламе Wunder Digital, делится своим впечатлением о подготовке:

— То, что мы шли к этому испытанию вместе, очень нам помогло. К примеру, если у кого-то недостаточно опыта работы с мобильными приложениями и Brand Lift — им поделятся коллеги. Так мы «подтягивали» друг друга в разных областях и вопросах.



Лидия Озерская

Ведущий специалист по рекламе Wunder Digital

Экзамен: что учесть накануне

Запись можно осуществить за один день до сдачи. Но если вам нужна конкретные дата или время, лучше записаться заранее. Экзамен сдается онлайн. Вы проходите тест на личном компьютере в одиночку. Система тестирования Pearson VUE блокирует все окна и вкладки, чтобы пользователь не мог найти нужную информацию в интернете или проконсультироваться с кем-либо. Во время экзамена в помещении вы должны быть одни и с компьютером (все остальные девайсы запрещены). За 30 минут до начала вы обязаны зайти в центр тестирования, чтобы запустить страницу. Не удивляйтесь, если в любой момент проктор попросит показать комнату (пространство за ноутбуком, по бокам и даже под столом) или убрать отдельные вещи поблизости — часы или очки. Важно, чтобы комната, в которой вы планируете находиться, была изолирована от посторонних звуков, шума. В противном случае вас могут дисквалифицировать. Смартфоном можно пользоваться лишь в том случае, если он понадобится вам во время регистрации (например, координатор попросит подтвердить что-либо), или если в процессе вам потребуется помощь проктора, а вы не сможете ему написать в личном чате, потому что он закрыт. Перед началом экзамена будьте готовы предъявить ваши документы (паспорт). Не опаздывайте. Если вы припозднились на 15 минут и более, экзамен автоматически аннулируется.

— Не везде можно пройти экзамен для получения сертификата Meta, — отмечает Ольга Максюк. — При этом нужно было учесть, что члены команды живут в разных городах и странах. И мы решили отправиться в Варшаву, совместив экзамен, вызывающий стресс, и то, что дарит хорошие эмоции, — тимбилдинг. Вместе готовились, помогали друг другу подтянуть слабые места и отдыхали по вечерам.

Сдача экзамена: что можно и нельзя?

Запрещается подглядывать в конспекты и записи, советоваться с кем-либо. Нельзя даже зачитывать задание губами: проктор сделает вывод, что вы проговариваете свой вопрос кому-то. Также под запретом использование любых переводчиков. Даже если вам потребуется перевод или объяснение слов и фраз, которые произнес проктор. Можно обратиться к проктору, если у вас возникают проблемы технического характера. Для подсчетов можно воспользоваться калькулятором, встроенным в окошко теста. К нерешенным вопросам можно возвращаться после. А также можно менять свои ответы, если у вас останутся свободные минуты в конце.

Тест на сертификацию Meta Blueprint представляет собой 60 вопросов, на выполнение отводится 1 час 45 минут. Чтобы получить «зачтено», необходимо набрать от 700 из возможных 1000 баллов. Для оценки, взвешивания и соизмерения вопросов используются основы психометрических стандартов. В конце каждый участник получает подробный отчет с выводами.

Вы сразу увидите, сдали ли экзамен: результат появится на вашем экране. Также вы получите личное подтверждение по почте, но спустя время (обычно это занимает несколько дней).

Лидия Озерская:

— Вопросы этого года были преимущественно про обновления Meta. Настоятельно рекомендую отслеживать последние новости платформы, детально прорабатывать информацию.