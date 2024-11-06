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Как получить сертификацию Meta, а также что это дает маркетологам и компаниям: опыт рекламного агентства
06.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инновационный digital-хаб Wunder Digital получил статус Meta Media Certified Company. «Наша команда готова открыто рассказать, чего это стоило, что собой представлял испытательный экзамен и на что стоит обратить внимание при подготовке», — заявили в рекламном агентстве. «Про бизнес» выслушал специалистов, ведь если информации о получении сертификатов Google и Яндекс много, то личных историй и отзывов в случае с Meta гораздо меньше.
«Сертификация делает вас экспертом в области digital-рекламы»
— Идея того, чтобы Wunder Digital получил сертификацию Meta, появилась еще в 2023 году, — вспоминает Ольга Максюк, руководитель отдела размещения рекламы и аналитики Wunder Digital. — Но тогда перевести ее в конкретные действия было физически невозможно: команда подтверждала статус Google Premier Partner. Поэтому амбициозную задачу перенесли на 2024-й.
Зачем нужна сертификация Meta:
Сертификация Meta: как можно получить?
Все работники действовали самостоятельно. Первый сертификат Meta получили в команде PPC-специалистов в феврале 2024-го. После этого, учитывая уже имевшийся опыт, мы смогли разработать свою систему обучения, поэтапно проходили тестирование, а также восполняли пробелы технического английского.
Подготовка к получению сертификата
Александра Федькина-Довгучиц, Project Manager команды PPC Wunder Digital, считает, что составляющие успешной сдачи экзамена Meta — это уверенный английский, сильная техническая база и самодисциплина.
— Моя задача заключалась в том, чтобы помочь коллегам в подготовке. Прежде всего мы перевели язык своих гаджетов на английский, чтобы привыкнуть к новой языковой среде. Ведь общение с проктором (наблюдателем), тесты и подготовка к экзамену проходит полностью на английском, — говорит она. — Приемлемый уровень — В2 или даже В1. Главное — хорошо знать техническую терминологию.
5 советов для получения сертификата Meta
— Мы разделили теоретические вопросы на блоки. После прохождения каждого — устраивали проверку знаний, — отмечает Александра. — Практике тоже уделили должное внимание. Ведь много вопросов формулируется так, будто вы решаете конкретную задачу клиента. Например, такую: бренд обуви запускает новую линейку кроссовок и хочет привлечь внимание к ней. Серия рекламных объявлений упорядочена так, что аудитория должна увидеть сначала первую рекламу и только потом — вторую. Вопрос: какую цель кампании и тип покупки следует использовать этому бренду? Ниже представлены разные варианты ответов.
Мы устраивали онлайн-встречи каждую неделю по пятницам. Я составляла для команды задания, и мы их проходили в режиме реального времени, при включенном таймере. Поочередно зачитывали каждый вопрос вслух, переводили и искали вместе ответ. В остальные будни ребята изучали по 3 блока из справки Meta, что было своего рода домашним заданием.
Отдельную встречу посвятили изучению того, как проходит экзамен: что разрешается, а за что можно получить дисквалификацию.
Провалы, которых лучше не допускать:
Лидия Озерская, ведущий специалист по рекламе Wunder Digital, делится своим впечатлением о подготовке:
— То, что мы шли к этому испытанию вместе, очень нам помогло. К примеру, если у кого-то недостаточно опыта работы с мобильными приложениями и Brand Lift — им поделятся коллеги. Так мы «подтягивали» друг друга в разных областях и вопросах.
Экзамен: что учесть накануне
— Не везде можно пройти экзамен для получения сертификата Meta, — отмечает Ольга Максюк. — При этом нужно было учесть, что члены команды живут в разных городах и странах. И мы решили отправиться в Варшаву, совместив экзамен, вызывающий стресс, и то, что дарит хорошие эмоции, — тимбилдинг. Вместе готовились, помогали друг другу подтянуть слабые места и отдыхали по вечерам.
Сдача экзамена: что можно и нельзя?
Тест на сертификацию Meta Blueprint представляет собой 60 вопросов, на выполнение отводится 1 час 45 минут. Чтобы получить «зачтено», необходимо набрать от 700 из возможных 1000 баллов. Для оценки, взвешивания и соизмерения вопросов используются основы психометрических стандартов. В конце каждый участник получает подробный отчет с выводами.
Вы сразу увидите, сдали ли экзамен: результат появится на вашем экране. Также вы получите личное подтверждение по почте, но спустя время (обычно это занимает несколько дней).
Лидия Озерская:
— Вопросы этого года были преимущественно про обновления Meta. Настоятельно рекомендую отслеживать последние новости платформы, детально прорабатывать информацию.
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Как получить сертификацию Meta, а также что это дает маркетологам и компаниям: опыт рекламного агентства
Инновационный digital-хаб Wunder Digital получил статус Meta Media Certified Company. «Наша команда готова открыто рассказать, чего это стоило, что собой представлял испытательный...
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