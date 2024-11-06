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В белорусском агрогородке Парохонск открыли современную спортплощадку: это подарок от президента
06.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Небольшой агрогородок Парохонск на юге Беларуси получил современную спортплощадку. Ее сельчанам во время визита обещал Александр Лукашенко, спустя месяц новый объект сдали в строй.
Жители Парохонска получили зону для воркаута, тренажерный зал на свежем воздухе и баскетбольную площадку. Все оборудование доступно также людям с ограниченными возможностями.
В агрогородке действует детско-юношеская спортшкола, она также получила инвентарь для гимнастики, занятий легкой атлетикой и зимними видами спорта.
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Жители Парохонска получили зону для воркаута, тренажерный зал на свежем воздухе и баскетбольную площадку.
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