|
Фильмы МТРК «Мир» в Беларуси поборются за приз кинофестиваля «Листопад»: их покажут в рамках национального конкурса
06.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фильмы телерадиокомпании «Мир» в Беларуси поборются за приз кинофестиваля «Листопад». Ленты
Ирина Люштык сегодня не просто зритель. Фильм «Минск 1944. Освобождение» снят по воспоминаниям ее мамы Лидии Станиславюк, которая застала войну в 11 лет. Бомбежки, голод и оккупацию запомнила на всю жизнь.
У автора фильма Ольги Алиповой была аудиозапись воспоминаний Лидии Станиславюк. По ее фотографиям создали образ и прибегли к постановочным съемкам. Костюм и аксессуары актрисы прямо как в 1940-х.
Еще одна картина белорусского представительства уже о современности, о годах независимости и становлении страны. О тяжелой промышленности, которую восстановить было нелегко. Зато сейчас в республике производят самые большие в мире карьерные самосвалы. Самый крупный из них весом 450 тонн попал в Книгу рекордов Гиннесса. А белорусские комбайны помогли собрать рекордный урожай в Зимбабве.
Документальные фильмы белорусского представительства не раз получали престижные награды. В этом году на конкурсе документальных фильмов «Евразия.DOC» картина «Минск 1944. Освобождение» получила специальную награду от Минского городского исполнительного комитета и диплом финалиста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильмы МТРК «Мир» в Беларуси поборются за приз кинофестиваля «Листопад»: их покажут в рамках национального конкурса
Документальные фильмы белорусского представительства телерадиокомпании не раз получали престижные награды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)