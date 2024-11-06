Фильмы МТРК «Мир» в Беларуси поборются за приз кинофестиваля «Листопад»: их покажут в рамках национального конкурса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фильмы телерадиокомпании «Мир» в Беларуси поборются за приз кинофестиваля «Листопад». Ленты «Время возможностей. Тяжелая промышленность» и «Минск 1944. Освобождение» покажут в рамках национального конкурса. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук встретилась с создателями картин.

Ирина Люштык сегодня не просто зритель. Фильм «Минск 1944. Освобождение» снят по воспоминаниям ее мамы Лидии Станиславюк, которая застала войну в 11 лет. Бомбежки, голод и оккупацию запомнила на всю жизнь.

«Правду о событиях можно узнать только от тех людей, которые это пережили и сохранили память о тех событиях. Людям изначально было очень тяжело, они не хотели об этом говорить, но со временем все улеглось. Сегодня в зале много молодежи, для которых это хороший урок, который они должны знать, помнить и передавать своим детям», – поделилась дочь Лидии Станиславюк Ирина Люштык.

У автора фильма Ольги Алиповой была аудиозапись воспоминаний Лидии Станиславюк. По ее фотографиям создали образ и прибегли к постановочным съемкам. Костюм и аксессуары актрисы прямо как в 1940-х.

«Для нашей съемочной группы сложность заключалась в том, чтобы ее визуализировать. У нас есть голос, но у нас не было ее записей. На помощь нам пришли современные технологии, искусственный интеллект. В результате эти фотографии «ожили», – рассказала режиссер студии телевидения белорусского представительства Телерадиокомпании «Мир» Оксана Лашкевич.

Еще одна картина белорусского представительства уже о современности, о годах независимости и становлении страны. О тяжелой промышленности, которую восстановить было нелегко. Зато сейчас в республике производят самые большие в мире карьерные самосвалы. Самый крупный из них весом 450 тонн попал в Книгу рекордов Гиннесса. А белорусские комбайны помогли собрать рекордный урожай в Зимбабве.

«Задача была показать, как наши гиганты выходят из сложившейся ситуации в связи с экономическими санкциями. Тема импортозамещения абсолютно не нова. Президент всегда говорил, что нужно делать свое. Время доказало, что это правильно, что нужно создавать свое, нужно иметь какую-то замену», – отметила редактор студии телевидения белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Ольга Забелич.

Документальные фильмы белорусского представительства не раз получали престижные награды. В этом году на конкурсе документальных фильмов «Евразия.DOC» картина «Минск 1944. Освобождение» получила специальную награду от Минского городского исполнительного комитета и диплом финалиста.