Депозиты Белагропромбанка – новый уровень вашего бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Бизнесу важно увеличить прибыль

Один из законов правильной работы денег — не откладывать свободные денежные средства в сейф, а сделать так, чтобы они приносили прибыль. Нельзя упустить из рук выгоду, если у компании есть накопления, но они пока не востребованы в обороте. Средства можно инвестировать в ценные бумаги, электронную коммерцию, инновационные проекты. Однако одним из самых простых и вместе с тем надежных инструментов, способствующих росту капитала, остается банковский депозит.

Отличный вариант именно увеличения дохода компании — выгодное вложение свободных средств и приумножение их с помощью открытого в банке вклада. В то время, когда деньги располагаются на банковском депозите, они не только надежно сохраняются, но и значительно растет пассивный доход в виде процентов.

Ирина Гуринович, начальник отдела по работе с ресурсами Департамента корпоративного бизнеса Белагропромбанка:

«Индивидуальные предприниматели, предприятия, коммерческие, государственные организации и другие компании зачастую основную долю своих средств хранят на расчетных счетах. Это удобно для оперативного проведения ежедневных стандартных операций — платежей, переводов, осуществления различного рода выплат, например, зарплаты, налогов. Кроме того, как правило, диверсифицирующий свои доходы бизнес нередко заинтересован в том числе и в заработке на процентах по банковским вкладам. В Белагропромбанке линейка вкладов для бизнеса широкая, с возможностью выбора условий исходя из потребностей и пожеланий наших клиентов — владельцев и руководителей компаний».

Поможем выбрать депозит в Белагропромбанке

Банк поможет подобрать максимально выгодный для юридического лица или индивидуального предпринимателя депозит. Выбрать можно разные сроки вложения — все зависит от ваших предпочтений.

Разместив деньги во вклад даже на небольшой срок, вы приобретете на процентах. А такая дополнительная опция, как капитализация процентов, позволит еще больше повысить ваш пассивный доход.

Линейка вкладов в Белагропромбанке помогает нашим клиентам достичь оптимального сочетания доходности и возможности управления денежными ресурсами с учетом потребностей бизнеса.

Правильно выбрать подходящий депозит в Белагропромбанке можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив специалисту банка. Все условия депозита в обязательном порядке отражаются в договоре.

В Белагропромбанке компании могут открывать вклады в любой валюте: белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях и китайских юанях. Вклады можно оформлять на разные сроки, порог входа (сумма для размещения) может быть невысокий, но даже он принесет хороший дополнительный доход.

Ирина Гуринович, начальник отдела по работе с ресурсами Департамента корпоративного бизнеса Белагропромбанка:

«Есть также возможность пополнения — добавления средств к сумме, уже размещенной на депозитном счете в банке. Все эти возможности комфортно реализуемы и оговариваются — при максимальном соблюдении удобства и выгоды для клиента. Кроме того, существует капитализация по вкладу — начисление процентов не только на первоначальную сумму вклада, но и на сумму, образующуюся от перечисления процентов за все периоды действия вклада».

Депозитный счет для бизнеса

Клиенты, имеющие расчетный счет в банке, могут оформить подходящий депозит в режиме онлайн и подписать необходимые документы дистанционно без визита в отделение банка. Условия по вкладу, процентная ставка будут зависеть от валюты, вида вклада и срока размещения средств. Начисленные проценты могут зачисляться на депозитный счет, а могут — на иной расчетный счет компании, все зависит от предпочтений клиента.

Ирина Гуринович, начальник отдела по работе с ресурсами Департамента корпоративного бизнеса Белагропромбанка:

«Подход ко всем клиентам у нас единый, мы ценим каждого партнера. Для любой категории клиентов, будь то индивидуальный предприниматель или представитель крупного бизнеса, мы подберем подходящие, индивидуальные условия, максимально отвечающие вашим запросам. Безусловно, ключевую роль играют процентные ставки, и здесь мы стараемся обеспечить клиенту наиболее высокую доходность».

ОАО «Белагропромбанк». УНП 100 693 551.