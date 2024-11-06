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«Безопасное будущее»: в Минске состоится третья конференция A1 Tech Day
06.11.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 готовится к проведению ежегодной конференции
А1 Tech Day проводится с 2022 года и каждый раз конференция собирала более полутысячи участников со всей страны – собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей департаментов в сферах IT и информационной безопасности, профильных экспертов и профессиональных спикеров.
Чтобы дать возможность посетить мероприятие еще бо́льшему количеству желающих, в этом году А1 Tech Day переезжает на более вместительную площадку, которая способна принять до 1000 человек.
На конференции выступят ведущие международные эксперты по информационным технологиям и кибербезопасности, руководители компании и профильные эксперты. Формат встреч с каждым из спикеров будет построен не только на освещении проблем, но и на рассмотрении конкретных примеров для их разрешения. Среди ведущих экспертов – представители компании А1, а также профильные спикеры технологических партнеров конференции – Лабаратория Касперского, Яндекс, Secure-T и другие. При этом список выступающих будет пополняться.
Регистрация на мероприятие уже открыта. А1 Tech Day ориентирован на профильных специалистов и руководителей организаций. Участие в конференции бесплатное, однако количество доступных мест ограничено. В связи с этим для подтверждения регистрации участникам будет выслано письмо от организаторов. Заполнить форму, а также ознакомиться с подробной программой конференции можно на сайте мероприятия
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А1 готовится к проведению ежегодной конференции А1 Tech Day. В этом году мероприятие для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций состоится 26 ноября в...
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