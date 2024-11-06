«Безопасное будущее»: в Минске состоится третья конференция A1 Tech Day

Источник материала: ProBusiness

А1 готовится к проведению ежегодной конференции А1 Tech Day . В этом году мероприятие для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций состоится 26 ноября в зале Prime Hall.

А1 Tech Day проводится с 2022 года и каждый раз конференция собирала более полутысячи участников со всей страны – собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей департаментов в сферах IT и информационной безопасности, профильных экспертов и профессиональных спикеров.

Чтобы дать возможность посетить мероприятие еще бо́льшему количеству желающих, в этом году А1 Tech Day переезжает на более вместительную площадку, которая способна принять до 1000 человек.



A1 Tech Day 2024 откроет новые горизонты технологического будущего, сфокусировавшись на ключевых направлениях цифровой трансформации. В центре внимания окажутся инновационные решения в сфере проактивной кибербезопасности, передовые методы построения облачной инфраструктуры, безопасная интеграция искусственного интеллекта и расширение возможностей интернета вещей. Эксперты А1 представят уникальное портфолио готовых продуктов и решений, демонстрируя практическое применение этих технологий и их потенциал для развития бизнеса. Это мероприятие станет платформой для обмена опытом и знакомства с реальными кейсами успешного внедрения современных технологий.

На конференции выступят ведущие международные эксперты по информационным технологиям и кибербезопасности, руководители компании и профильные эксперты. Формат встреч с каждым из спикеров будет построен не только на освещении проблем, но и на рассмотрении конкретных примеров для их разрешения. Среди ведущих экспертов – представители компании А1, а также профильные спикеры технологических партнеров конференции – Лабаратория Касперского, Яндекс, Secure-T и другие. При этом список выступающих будет пополняться.