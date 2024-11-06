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Конкурс стартапов SU&IT-2024: Новая волна инноваций в Беларуси

06.11.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В конце ноября 2024 года в Минске, Беларуси состоится значимое событие для белорусского и международного бизнес-сообщества – Международный конкурс стартапов и бизнес-форум SU&IT-2024.

Мероприятие объединит более 200 участников, включая перспективные стартапы, венчурных инвесторов, представителей корпораций и экспертов в сфере инноваций.

Зарегистрироваться: https://suit.by

Форум предоставит возможность:

  • Стартапам: Презентовать свои проекты перед широкой аудиторией инвесторов и экспертов, получить ценную обратную связь, привлечь внимание СМИ и финансирование для развития бизнеса.
  • Инвесторам: Ознакомиться с новейшими разработками и трендами в сфере инноваций, найти перспективные проекты для инвестирования и расширить свою инвестиционную сеть.
  • Корпорациям: Открыть для себя новые технологические решения, найти партнеров для совместных проектов и укрепить свои позиции на рынке.
  • Предпринимателям: Познакомиться с успешными кейсами, получить вдохновение для новых проектов и расширить круг деловых контактов.
  • Экосистемам (акселераторам, бизнес-инкубаторам и технопаркам): Находить перспективные проекты для своих программ, расширять сеть международных контактов и повышать свою узнаваемость в инновационном сообществе.

Ключевые события форума:

  • Конкурс стартапов: 20 самых перспективных проектов представят свои разработки перед жюри и инвесторами.
  • Жюри конкурса: оценивать проекты будут выдающиеся эксперты с опытом работы в IT-отрасли и бизнесе.
  • Пленарные сессии: Выступления ведущих экспертов в сфере бизнеса и инноваций, обсуждение актуальных трендов и вызовов.
  • Нетворкинг: Участники смогут пообщаться друг с другом, обменяться опытом и установить деловые контакты.
  • Награждение: самые амбициозные и перспективные проекты получат призы.

Медиа-партнеры: Более 50 специализированных и Major СМИ будут освещать мероприятие, включая ведущие издания в сфере IT, бизнеса и инноваций. Это позволит участникам и организаторам получить максимальную публичность и привлечь внимание на международном уровне.

Мероприятие организовано при поддержке ООО “Технопарк Олика”, Борисовского технопарка,  бизнес-инкубатора "С нами будущее", стартап-акселератора "Krokit", Международной ассоциации IT-специалистов, “Про бизнес”, Издательство бизнес-журналов "АкварельМедиа" и другие.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого важного события!

Подробнее на suit.by

#SUIT2024 #инновации #стартапы

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В конце ноября 2024 года в Минске, Беларуси состоится значимое событие для белорусского и международного бизнес-сообщества - Международный конкурс стартапов и...
 
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