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Конкурс стартапов SU&IT-2024: Новая волна инноваций в Беларуси
06.11.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В конце ноября 2024 года в Минске, Беларуси состоится значимое событие для белорусского и международного бизнес-сообщества – Международный конкурс стартапов и бизнес-форум SU&IT-2024.
Мероприятие объединит более 200 участников, включая перспективные стартапы, венчурных инвесторов, представителей корпораций и экспертов в сфере инноваций.
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Ключевые события форума:
Медиа-партнеры: Более 50 специализированных и Major СМИ будут освещать мероприятие, включая ведущие издания в сфере IT, бизнеса и инноваций. Это позволит участникам и организаторам получить максимальную публичность и привлечь внимание на международном уровне.
Мероприятие организовано при поддержке ООО “Технопарк Олика”, Борисовского технопарка, бизнес-инкубатора "С нами будущее", стартап-акселератора "Krokit", Международной ассоциации IT-специалистов, “Про бизнес”, Издательство бизнес-журналов "АкварельМедиа" и другие.
Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого важного события!
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#SUIT2024 #инновации #стартапы
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В конце ноября 2024 года в Минске, Беларуси состоится значимое событие для белорусского и международного бизнес-сообщества - Международный конкурс стартапов и...
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