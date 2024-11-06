Конкурс стартапов SU&IT-2024: Новая волна инноваций в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

В конце ноября 2024 года в Минске, Беларуси состоится значимое событие для белорусского и международного бизнес-сообщества – Международный конкурс стартапов и бизнес-форум SU&IT-2024.

Мероприятие объединит более 200 участников, включая перспективные стартапы, венчурных инвесторов, представителей корпораций и экспертов в сфере инноваций.

Зарегистрироваться: https://suit.by

Форум предоставит возможность:

Стартапам: Презентовать свои проекты перед широкой аудиторией инвесторов и экспертов, получить ценную обратную связь, привлечь внимание СМИ и финансирование для развития бизнеса.

Презентовать свои проекты перед широкой аудиторией инвесторов и экспертов, получить ценную обратную связь, привлечь внимание СМИ и финансирование для развития бизнеса. Инвесторам: Ознакомиться с новейшими разработками и трендами в сфере инноваций, найти перспективные проекты для инвестирования и расширить свою инвестиционную сеть.

Ознакомиться с новейшими разработками и трендами в сфере инноваций, найти перспективные проекты для инвестирования и расширить свою инвестиционную сеть. Корпорациям: Открыть для себя новые технологические решения, найти партнеров для совместных проектов и укрепить свои позиции на рынке.

Открыть для себя новые технологические решения, найти партнеров для совместных проектов и укрепить свои позиции на рынке. Предпринимателям: Познакомиться с успешными кейсами, получить вдохновение для новых проектов и расширить круг деловых контактов.

Познакомиться с успешными кейсами, получить вдохновение для новых проектов и расширить круг деловых контактов. Экосистемам (акселераторам, бизнес-инкубаторам и технопаркам): Находить перспективные проекты для своих программ, расширять сеть международных контактов и повышать свою узнаваемость в инновационном сообществе.

Ключевые события форума:

Конкурс стартапов: 20 самых перспективных проектов представят свои разработки перед жюри и инвесторами.

20 самых перспективных проектов представят свои разработки перед жюри и инвесторами. Жюри конкурса: оценивать проекты будут выдающиеся эксперты с опытом работы в IT-отрасли и бизнесе.

оценивать проекты будут с опытом работы в IT-отрасли и бизнесе. Пленарные сессии: Выступления ведущих экспертов в сфере бизнеса и инноваций, обсуждение актуальных трендов и вызовов.

Выступления ведущих экспертов в сфере бизнеса и инноваций, обсуждение актуальных трендов и вызовов. Нетворкинг: Участники смогут пообщаться друг с другом, обменяться опытом и установить деловые контакты.

Участники смогут пообщаться друг с другом, обменяться опытом и установить деловые контакты. Награждение: самые амбициозные и перспективные проекты получат призы.

Медиа-партнеры: Более 50 специализированных и Major СМИ будут освещать мероприятие, включая ведущие издания в сфере IT, бизнеса и инноваций. Это позволит участникам и организаторам получить максимальную публичность и привлечь внимание на международном уровне.

Мероприятие организовано при поддержке ООО “Технопарк Олика”, Борисовского технопарка, бизнес-инкубатора "С нами будущее", стартап-акселератора "Krokit", Международной ассоциации IT-специалистов, “Про бизнес”, Издательство бизнес-журналов "АкварельМедиа" и другие.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого важного события!

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