Погода в СНГ: в Казахстане устраняют последствия урагана, в Беларуси облачно с прояснениями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве минувшая ночь стала самой холодной в ноябре. В некоторых районах российской столицы температура упала до минус 5 градусов, сообщили в центре «Фобос». Днем – снег и дождь. Ну а в выходные вновь появится солнце , температура подрастет до плюс 9. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новый ненастный удар нанесла погода Казахстану. Почти по всей стране дождь, снег, метель и на дорогах скользко. В нескольких областях республики из-за сильного ветра – порывами до 30 метров в секунду – объявили штормовое предупреждение.

Накануне ураган пронесся по Актау. Устранять его последствия коммунальщикам придется долго. Стихия сносила обшивки домов и оконные рамы строящихся многоэтажек. Сдуло и новую автобусную остановку. В результате два человека получили переломы и ушибы.

Ограждения и металлические конструкции обрушились на припаркованные машины. На несколько часов город остался без электричества. Пострадали и ближайшие поселки: ураганом снесло крыши нескольких построек и повалило деревья.

Разбушевалось и Каспийское море. Местные жители размещают видео с высокими волнами.

Кыргызстан

Дожди захлестнули Кыргызстан. В Бишкеке лить будет весь день. Но прощаться с теплом еще рано. Бархатный сезон продолжается. Днем на градусниках плюс 14.

Ливни способствовали новому урожаю грибов. Жители Чуйской области приносят из леса полные корзины шампиньонов. В ущелье Джаламыш множество видов этого гриба.

Беларусь

В Беларуси облачно с прояснениями. Сильных осадков не будет, лишь ветер и мокрый снег в некоторых районах республики. Максимальная температура днем плюс 11 градусов.

Ветреная погода не помешала переселению тарпановидных лошадей. Более 30 особей сменили место жительства. Теперь красавцы будут жить не в Налибокском заказнике, а в пойме Западной Березины. Так биологическое разнообразие лесных и луговых экосистем реки сохранится.