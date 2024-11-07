Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею в Минске: клюшки скрестили юниоры из Беларуси, России и Казахстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На льду минской арены стартовал Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею . Участие принимают команды из Беларуси, России и Казахстана. Это юниорские и юношеские сборные. На первых матчах побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С самого начала матча активная игра перед воротами соперника, и россияне забивают гол. В конце периода они еще раз взвинтили темп, и снова гол. Его автор – нападающий сборной Сергей Скворцов. В матче ему удалось забить дважды.

«Повезло, наверное. Отскочила шайба. Оставалось только в пустые ворота отправить. А вторую шайбу мне партнер отдал через все поле. Я ушел, просто бросил, попал и все – гол», – отметил нападающий сборной России U16 Сергей Скворцов.

Для команды из России это первая международная игра. Тренеры собрали лучших хоккеистов страны. При подборе акцент делали на физическую подготовку и игровое мышление.

«В третьем периоде показали приблизительно то, что мы хотели от них видеть: комбинационную игру, контроль шайбы, игра в атаке. Естественно, оборонительные действия мы тоже не забываем», – заявил главный тренер сборной России U16 Антон Кадейкин.

Команда соперников из Казахстана чуть старше. А еще большая часть игроков из системы «Барыса», профессионального хоккейного клуба Астаны. Сплоченность и сыгранность на высоком уровне. Но эти факторы не помогли команде.