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Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею в Минске: клюшки скрестили юниоры из Беларуси, России и Казахстана
07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На льду минской арены стартовал Кубок Президентского спортивного клуба по
С самого начала матча активная игра перед воротами соперника, и россияне забивают гол. В конце периода они еще раз взвинтили темп, и снова гол. Его автор – нападающий сборной Сергей Скворцов. В матче ему удалось забить дважды.
Для команды из России это первая международная игра. Тренеры собрали лучших хоккеистов страны. При подборе акцент делали на физическую подготовку и игровое мышление.
Команда соперников из Казахстана чуть старше. А еще большая часть игроков из системы «Барыса», профессионального хоккейного клуба Астаны. Сплоченность и сыгранность на высоком уровне. Но эти факторы не помогли команде.
Традиционно на турнире сыграют в хоккей не только в классическом формате, но и усеченным 3 на 3. В таких матчах преимущество у тех, кто бежит быстрее и дружит с техникой.
Впервые параллельно с Кубком Президентского спортивного клуба проходят выставочные матчи. В них женская сборная России сыграет со смешанной сборной Минска, где играют юноши и девушки. Вход на трибуны во время всех матчей свободный.
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Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею в Минске: клюшки скрестили юниоры из Беларуси, России и Казахстана
Для команды из России это первая международная игра. Тренеры собрали лучших хоккеистов страны. При подборе акцент делали на физическую подготовку и игровое...
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