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Как создавать и развивать сильный бренд: практикум в самом большом бизнес-сообществе, 19 ноября
07.11.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как создавать сильный бренд и управлять его продвижением?
19 ноября приглашаем всех, кто заинтересован в росте своего бизнеса, на мастер-класс по созданию сильной бренд-стратегии. Активность проводит один из ведущих экспертов — Максим Фоминов, резидент Клуба Про бизнес, основатель компании PRACTICA. Вот все подробности.
Мастер-класс по созданию бренд-стратегии для руководителей, собственников, специалистов в маркетинге и PR, продаж, состоится 19 нобября в 19:00 в БЦ «Кампус». Ждем Вас!
Что вас ждет
От диагностики до формирования бренд-стратегии компании — познакомимся с пошаговым процессом, используя набор стратегических инструментов и фреймворков.
Рассмотрим фреймворки как логические формулы стратегического мышления — для эффективного достижения результатов.
Что обсудим:
Место: БЦ «Кампус», г. Минск, ул. Я. Коласа, 73/3, 2-й этаж
⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Ждем Вас 19 ноября!
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Как создавать сильный бренд и управлять его продвижением?
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