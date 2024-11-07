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Как создавать и развивать сильный бренд: практикум в самом большом бизнес-сообществе, 19 ноября

07.11.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Как создавать сильный бренд и управлять его продвижением?

19 ноября приглашаем всех, кто заинтересован в росте своего бизнеса, на мастер-класс по созданию сильной бренд-стратегии. Активность проводит один из ведущих экспертов — Максим Фоминов, резидент Клуба Про бизнес, основатель компании PRACTICA. Вот все подробности.

Мастер-класс по созданию бренд-стратегии для руководителей, собственников, специалистов в маркетинге и PR, продаж, состоится 19 нобября в 19:00 в БЦ «Кампус». Ждем Вас!


Спикер: Максим Фоминов, основатель компании PRACTICA (более 20 лет опыта в маркетинге, брендинге, коммуникациях).
Среди клиентов такие крупные компании, как A1, А100, BNB Bank, Belgazprom Bank, BMW, e-dostavka, Green, Wargaming, Coca-Cola, Danone, DODO и другие.

Что вас ждет

От диагностики до формирования бренд-стратегии компании — познакомимся с пошаговым процессом, используя набор стратегических инструментов и фреймворков.

Рассмотрим фреймворки как логические формулы стратегического мышления — для эффективного достижения результатов.

Что обсудим:

  • Как оценивать текущее состояние рынка, конкурентов и внутренние возможности — для выявления лучшей бренд-стратегии
  • Как определять ключевые группы потребителей, выявлять их потребности
  • Как разрабатывать продукты и услуги, которые действительно важны для клиентов и создают долгосрочную ценность
  • Как эффективно доносить ценности бренда до клиентов и партнеров

Место: БЦ «Кампус», г. Минск, ул. Я. Коласа, 73/3, 2-й этаж
Время: 19 ноября, 19:00 — 21:00

⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

 

Ждем Вас 19 ноября!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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