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Головченко на открытии новой поликлиники в Смолевичах: «Все социальные обязательства государства будут выполнены»

07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко на открытии новой поликлиники в Смолевичах: «Все социальные обязательства государства будут выполнены»
 Фото: БелТА

В городе Смолевичи под Минском открыли детскую поликлинику. Она построена в микрорайоне молодых семей и станет для них участковой. Это подарок для жителей в преддверии праздника 7 ноября. Старт ее работе дал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

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Сейчас в Смолевичском районе живет 11,5 тысяч маленьких белорусов. За три года их число выросло на полторы тысячи. Теперь для них доступен современный центр с высококлассным оборудованием. А раньше детей приходилось везти в поликлинику за чертой города.

Вместо 500 пациентов в день районная поликлиника вынуждена была принимать все 800. А это серьезные нагрузки на врачей. Новая поликлиника поможет лечить маленьких пациентов без спешки. И эффективно. В кабинетах новейшие томографы, аппараты УЗИ, электроэнцефалографы и эндоскопы. А в стоматологическом отделении лечение смогут пройти не только дети, но и их родители.

«Здесь пациентам будет намного удобнее. У нас будет больше места, пациенты не будут кучно возле кабинетов друг к другу располагаться», – отметила главный врач Смолевичской центральной районной больницы Ольга Уварова.

Президент Беларуси перед правительством поставил задачу: медицина в стране должна быть качественной и доступной. Развитие здравоохранения – основная цель политики социально ориентированного государства.

«Все социальные программы и проекты государство безусловно выполнит. А они у нас запланированы с ростом. Заложен рост и по здравоохранению на практически 12%, и по образованию на 14%, и на 9% семейный капитал у нас вырастет, и объемы строительства жилья не только сохранятся, но и мы заложили больше средств на эти статьи», – заявил Роман Головченко.

Новая поликлиника – это часть госпрограммы по поддержке здоровой нации. И это лишь один из многих примеров ее реализации.

Только в этом году заработали 25 новых медицинских объектов. А на развитие лечебной базы по всей стране выделено больше миллиарда белорусских рублей, это свыше 30 миллиардов рублей российских.



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В городе Смолевичи под Минском открыли детскую поликлинику. Она построена в микрорайоне молодых семей и станет для них участковой. Это подарок для жителей в...
 
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