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Головченко на открытии новой поликлиники в Смолевичах: «Все социальные обязательства государства будут выполнены»
07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В городе Смолевичи под Минском открыли детскую поликлинику. Она построена в микрорайоне молодых семей и станет для них участковой. Это подарок для жителей в преддверии праздника 7 ноября. Старт ее работе дал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Вместо 500 пациентов в день районная поликлиника вынуждена была принимать все 800. А это серьезные нагрузки на врачей. Новая поликлиника поможет лечить маленьких пациентов без спешки. И эффективно. В кабинетах новейшие томографы, аппараты УЗИ, электроэнцефалографы и эндоскопы. А в стоматологическом отделении лечение смогут пройти не только дети, но и их родители.
Президент Беларуси перед правительством поставил задачу: медицина в стране должна быть качественной и доступной. Развитие здравоохранения – основная цель политики социально ориентированного государства.
Новая поликлиника – это часть госпрограммы по поддержке здоровой нации. И это лишь один из многих примеров ее реализации.
Только в этом году заработали 25 новых медицинских объектов. А на развитие лечебной базы по всей стране выделено больше миллиарда белорусских рублей, это свыше 30 миллиардов рублей российских.
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Головченко на открытии новой поликлиники в Смолевичах: «Все социальные обязательства государства будут выполнены»
В городе Смолевичи под Минском открыли детскую поликлинику. Она построена в микрорайоне молодых семей и станет для них участковой. Это подарок для жителей в...
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