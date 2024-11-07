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Назван лучший фильм «Листопадика» в Беларуси. Его единогласно выбрали участники детского и профессионального жюри

07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске подвели итоги конкурса детского и юношеского кино «Листопадик». По традиции он проходит в рамках Международного кинофестиваля «Листопад». Какие ленты отметило жюри, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

В столичном кинотеатре – детский праздник: в холле гостей встречают ростовые куклы, а в зале – конкурсная программа. В жюри – школьники. Председатель «Листопадика» – десятиклассница Дарья Безрученко.

«Оценивали мы фильмы по картинке, звуку, актерскому мастерству, и так как была представлена анимация, – по монтажу. Я считаю, хороший детский фильм должен обязательно рассказывать про дружбу, а также как маленькому ребенку или подростку выжить в этом мире», – отметила Дарья Безрученко.

Оценивают фильмы не только школьники. Есть и взрослое жюри – профессионалы из разных стран. Особое внимание уделили реакции юной аудитории на каждую работу.

«Вызывает ли картина эмоции у детей. Обычно это связано с такими прекрасными чувствами, как чувство справедливости, когда добро побеждает зло, когда герой в развитии, можно посмотреть, какой он был в начале, каким он стал в конце и что на это повлияло», – рассказала председатель жюри конкурса фильмов для детей «Листопадик» (Беларусь) Светлана Суховей.

В этом году в конкуре приняли участие семь фильмов из Беларуси, России, Бразилии, Мексики, Испании и Хорватии. Это игровое и анимационное кино. Белорусский режиссер Елена Турова в мультфильме «Песня Сирин» показала славянскую мифологию. Картина получила специальный приз жюри.

«Когда делаешь фильм для детей, пытаешься адресовать его тому ребенку, которым ты был много-много лет назад. И если он смотрит с интересом, то, наверное, ты на правильном пути. Пока я делала фильмы для детей, мультики, пока рос мой ребенок, я всегда консультировалась с ним, как с маленьким зрителем», – поделилась режиссер Елена Турова.

Лучший фильм конкурса «Листопадик» участники детского и профессионального жюри выбрали единогласно. Победителем стала картина «Держись солнца» российского кинорежиссера Леонида Кулибаба.



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Теги: Минск
 
 
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