Участок трассы Минск – Витебск после реконструкции открыли в Беларуси. Магистраль обеспечит самый короткий путь в Санкт-Петербург

«Бетон – это новое покрытие, новые технологии. И срок службы его увеличен. Летом он не влияет на пропускную способность», – рассказал главный инженер дорожно-строительного треста Олег Костыко.

Четырехполоску проложили за полтора года. Автотранзит не прекращался и на время строительства. Справились на несколько месяцев раньше срока. Возвели новый мост через реку Гайна и два подземных перехода. Теперь этот транспортный коридор обеспечил самый короткий путь из Беларуси в порты Санкт-Петербурга.

«Расстояние от Минска до порта Бронка на 132 километра короче, чем ехать через Оршу и Витебск. А 132 километра в одну и другую сторону – это какая экономия средств. И перевозчики это прекрасно понимают. На этом маршруте конкурентность железнодорожному транспорту уже оказывает автомобильный», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.

За год в Беларуси построили более пяти тысяч километров дорог, в том числе в небольших населенных пунктах.