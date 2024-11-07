ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Участок трассы Минск – Витебск после реконструкции открыли в Беларуси. Магистраль обеспечит самый короткий путь в Санкт-Петербург

07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участок трассы <a href=МинскВитебск после реконструкции открыли в Беларуси. Магистраль обеспечит самый короткий путь в Санкт-Петербург" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси после реконструкции открыли 15-километровый участок стратегически важной трассы Минск – Витебск. Это торговая дорога. Через нее в Россию везут товары. Трасса стала четырехполосной, с ограничением скорости до 120 километров в час, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

«Более половины грузоперевозок в Беларуси приходится на автомобильный транспорт. Витебская трасса М3 одна из самых загруженных в стране. По ней отечественные товары поступают в северные порты России. В сутки по этому участку дороги проезжают несколько сотен фур», – отметил журналист.

Экспортную магистраль Минск – Витебск реконструировали рекордными темпами. Скорость работ – один метр бетонного покрытия в минуту. При строительстве использовали новые материалы. Они более долговечные, чем обычный асфальт.

«Бетон – это новое покрытие, новые технологии. И срок службы его увеличен. Летом он не влияет на пропускную способность», – рассказал главный инженер дорожно-строительного треста Олег Костыко.

Четырехполоску проложили за полтора года. Автотранзит не прекращался и на время строительства. Справились на несколько месяцев раньше срока. Возвели новый мост через реку Гайна и два подземных перехода. Теперь этот транспортный коридор обеспечил самый короткий путь из Беларуси в порты Санкт-Петербурга.

«Расстояние от Минска до порта Бронка на 132 километра короче, чем ехать через Оршу и Витебск. А 132 километра в одну и другую сторону – это какая экономия средств. И перевозчики это прекрасно понимают. На этом маршруте конкурентность железнодорожному транспорту уже оказывает автомобильный», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.

За год в Беларуси построили более пяти тысяч километров дорог, в том числе в небольших населенных пунктах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехполоску проложили за полтора года. Возвели новый мост через реку Гайна и два подземных перехода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван лучший фильм «Листопадика» в Беларуси. Его единогласно выбрали участники детского и профессионального жюри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2024
Mir24.TV Belarus
07.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика