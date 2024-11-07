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Участок трассы Минск – Витебск после реконструкции открыли в Беларуси. Магистраль обеспечит самый короткий путь в Санкт-Петербург
07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск – Витебск после реконструкции открыли в Беларуси. Магистраль обеспечит самый короткий путь в Санкт-Петербург" height="100%" width="670">
В Беларуси после реконструкции открыли 15-километровый участок стратегически важной трассы Минск – Витебск. Это торговая дорога. Через нее в Россию везут товары. Трасса стала четырехполосной, с ограничением скорости до 120 километров в час, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
«Более половины грузоперевозок в Беларуси приходится на автомобильный транспорт. Витебская трасса М3 одна из самых загруженных в стране. По ней отечественные товары поступают в северные порты России. В сутки по этому участку дороги проезжают несколько сотен фур», – отметил журналист.
«Бетон – это новое покрытие, новые технологии. И срок службы его увеличен. Летом он не влияет на пропускную способность», – рассказал главный инженер дорожно-строительного треста Олег Костыко.
Четырехполоску проложили за полтора года. Автотранзит не прекращался и на время строительства. Справились на несколько месяцев раньше срока. Возвели новый мост через реку Гайна и два подземных перехода. Теперь этот транспортный коридор обеспечил самый короткий путь из Беларуси в порты Санкт-Петербурга.
За год в Беларуси построили более пяти тысяч километров дорог, в том числе в небольших населенных пунктах.
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Участок трассы Минск – Витебск после реконструкции открыли в Беларуси. Магистраль обеспечит самый короткий путь в Санкт-Петербург
Четырехполоску проложили за полтора года. Возвели новый мост через реку Гайна и два подземных перехода.
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